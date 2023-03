Le Regioni:  «Sanità fuori dalle priorità del Governo» 

Bologna. A inizio mese le Regioni avevano lanciato l'allarme: o arrivano cinque milioni subito per pagare i costi del Covid e i rincari dell'energia o il sistema rischia il crac. Il Governo, in un incontro con i ministri della Sanità e dell'Economia, Schillaci e Giorgetti, aveva promesso un tavolo, ma a distanza di due settimane quel tavolo è rimasto sparecchiato. «Evidentemente per il Governo l'appello di tutte le Regioni per salvare il servizio sanitario nazionale non è una priorità», dice Raffaele Donini, assessore alla Sanità dell'Emilia-Romagna e coordinatore della commissione Salute della Conferenza delle Regioni.

Dall'Emilia-Romagna parte così un fronte che ha anche un significato politico, visto che Donini è nella Giunta guidata dal presidente del Pd, Stefano Bonaccini. «La destra vuole colpire la sanità pubblica - dice Bonaccini - per favorire quella privata. Appena arrivata al Governo ha tagliato le risorse, senza coprire l'inflazione, le spese Covid sostenute dalle Regioni e i maxi-rincari nelle bollette energetiche cui hanno dovuto far fronte ospedali e strutture sanitarie».

Dall'Emilia-Romagna parte una petizione, promossa dai sindaci e da personalità come l'ex presidente della Regione, Vasco Errani. In pochi giorni ha raccolto 39mila adesioni sulla piattaforma Change.

