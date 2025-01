Le rassicurazioni del Governo italiano: nessun arresto per Netanyahu 

Roma. «Ho parlato con i ministri Tajani e Nordio. Non ho l’abitudine di riferire ciò che si dice, ma non c’è nessun problema per chiunque venga a Roma, nemmeno per Netanyahu». Dopo le indiscrezioni dei media israeliani, è stato il ministro degli Esteri dello Stato ebraico Gideon Sa’ar a confermare pubblicamente che l’Italia non arresterà Benyamin Netanyahu in base al mandato della Cpi qualora il premier dovesse visitare il nostro Paese. «Ci sono delle immunità, e le immunità vanno rispettate», ha confermato Tajani in serata dopo aver offerto la sua rassicurazione al capo della diplomazia ebraica che aveva sollevato la questione negli incontri con il titolare della Farnesina e il ministro della Giustizia nella sua visita a Roma.

Secondo fonti citate dal Times of Israel e da Haaretz, i due avrebbero assicurato a Sa’ar che il governo italiano ha ricevuto una consulenza legale secondo cui i capi di Stato, ai quali viene equiparato Netanyahu, godono dell’immunità durante le visite in Italia, in base alla Convenzione di Vienna. Tajani, già in occasione della sentenza della Cpi, aveva sottolineato come fosse necessario verificare se le alte cariche dello Stato fossero al di fuori delle decisioni della Corte, e se queste valessero anche per i Paesi fuori dalla sua giurisdizione. Anche a conclusione del G7 di Fiuggi, dove la questione entrò nella dichiarazione finale, il titolare della Farnesina evidenziò «molti dubbi giuridici» sulla decisione della Cpi, confermando il rispetto del diritto internazionale da parte dell’Italia. Roma avrebbe quindi realizzato le verifiche necessarie, arrivando alla conclusione che Netanyahu non può essere arrestato in virtù di un’immunità. In ogni caso, resta remota la possibilità di una visita del premier israeliano in Italia in questo momento, così come in Europa e nei Paesi che aderiscono allo Statuto di Roma.

