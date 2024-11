«Le Rappresentative sarde devono essere un esempio» 

«Vogliamo essere un esempio per i nostri ragazzi, per aiutarli a crescere nel modo migliore». È il messaggio con cui Gianni Cadoni, presidente del Comitato regionale della Sardegna e vicepresidente della Lega nazionale dilettanti, dà il via al percorso delle Rappresentative sarde per il 2024-2025. La presentazione si è tenuta ieri nella sala Benedetto Piras, in via Bacaredda a Cagliari, alla presenza di tecnici e dirigenti. «Dobbiamo onorare al massimo la maglia della Sardegna», dice Cadoni, «l’obiettivo è far crescere i ragazzi come giocatori ma soprattutto come persone: niente proteste, lasciamo gli arbitri sereni. Da noi devono partire determinati princìpi, messaggi e comportamenti: abbiamo delle responsabilità verso i giovani e le loro società, poi se dovessimo essere anche bravi in campo saremo ancor più felici».

I tecnici

La Juniores Under 19 va a Giuseppe Cantara, nelle ultime stagioni allenatore in Eccellenza con Ossese, Nuorese e Tempio. «Essere preso in considerazione per un ruolo così prestigioso è un orgoglio e una grande soddisfazione: ce la metteremo tutta per rappresentare al meglio l’Isola», le sue parole. William Mocci sarà l’assistente. Negli Allievi U17 il tecnico è Riccardo Testoni e Riccardo Mereu l’assistente; nei Giovanissimi U15 confermato alla guida Massimo Malfitano con la novità di Luca Lapa assistente. Nella Femminile è stato richiamato Fabio Cossu, al ritorno nel Comitato regionale, e l’assistente è Maria Grazia Spanu. «Ringraziamo Bebo Antinori, che ha guidato le nostre rappresentative della Juniores negli ultimi anni, così come Davide Canosa che ha guidato gli Allievi e Giuseppe Panarello la Femminile: hanno valorizzato le nostre squadre», il saluto di Cadoni e Baranta a tre allenatori nominati nelle scorse stagioni.

L’appuntamento

Il 61º Torneo delle Regioni nel 2025 si svolgerà in Sicilia dall’11 al 18 aprile. La Sardegna giocherà fra Taormina e Messina. «Sarà una bella sfida, con formazioni che hanno già vinto: ci metteremo alla prova», dice Cadoni commentando i gironi (uguali per tutte e quattro le squadre) che vedranno come avversarie Umbria, Piemonte-Valle d’Aosta e Toscana. Quest’anno la Juniores avrà i ragazzi della classi dal 2006 in poi, gli Allievi quelli del 2008 e 2009, i Giovanissimi del 2010 e 2011. Per la Femminile le ragazze nate dal 2002 in poi, con la possibilità di inserire cinque fuoriquota nate dal 2001 e tesserate nell’Eccellenza regionale e/o nate dal 2003 e tesserate in società di Serie C che abbiano sede in Sardegna.

Lo staff

Il Consiglio direttivo ha confermato Gigi Baranta quale responsabile tecnico regionale e ha coinvolto come consulente tecnico il decano degli allenatori sardi Nino Cuccu. «È un percorso che ci permette di mostrare a livello nazionale quanto abbiamo in Sardegna, confrontandoci con realtà che hanno più possibilità di noi», sottolinea Baranta: «In questi cinque anni abbiamo dato in ogni stagione dai sei ai nove giocatori per le Nazionali: un orgoglio per il Comitato, non era mai successo che fossero così tanti i sardi. Fra gli ultimi Marcello Piras, Michele Mureddu e Andrea Doppio, solo per fare qualche nome».

Nei prossimi giorni le prime convocazioni, per cominciare subito il lavoro e dare ai tecnici i ragazzi con cui lavorare. Con un obiettivo ambizioso: «È mancata un po’ di fortuna negli ultimi anni, ma per il 2025 quello che chiedo ai tecnici è vincere un trofeo», il messaggio del vicepresidente Francesco Mereu, che fa parte dei dirigenti con Mathias Urru (consigliere), Federica Arca (delegata regionale calcio femminile) e Mario Dessì (vice segretario).

