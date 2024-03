«Le ragioni di vita e speranza» nel messaggio alla comunità scritto dall’arcivescovo Baturi 

«Si può pensare legittimamente che il futuro dell’umanità sia riposto nelle mani di coloro che sono capaci di trasmettere, alle generazioni di domani, ragioni di vita e di speranza». Per il suo messaggio in occasione della Pasqua e della Settimana Santa, monsignor Giuseppe Baturi, arcivescovo di Cagliari e segretario generale della Conferenza episcopale italiana, ha deciso di scegliere una citazione del Concilio Vaticano II, invitando a «riflettere su quel grande insegnamento».

Tempi difficili

«Dimoriamo un tempo triste - scrive ancora monsignor Baturi - in cui la morte occupa le pagine dei giornali. Pensiamo alle guerre, ai combattimenti che non risparmiano i bambini, alle violenze sulle donne, alla cattiveria frutto di arbitri, di prepotenze che segnano anche gli ambiti più delicati dell’esistenza, come quelli familiari e affettivi. Il rapporto tra uomo e donna sembra quasi avvelenato dall’istinto del possesso e dall’evocazione della morte. Dobbiamo riprendere a parlare della vita, di una vita capace di sconfiggere la tentazione della morte. A noi importa il fascino della vita piena, non del nulla, di quella vita felice che è frutto di una verità sperimentata e accolta». Il testo integrale del messaggio dell’arcivescovo di Cagliari è riportato sul sito istituzionale chiesadicagliari.it e sul nuovo numero del settimanale diocesano Il Portico.

La Settimana Santa

Intanto, la Diocesi cagliaritana ha diffuso il calendario della partecipazione del segretario generale della Cei ai riti che la Chiesa cattolica prevede per la settimana di Pasqua, nel territorio che fa capo alla Diocesi del Capoluogo.

Giovedì Santo

Il 28 marzo alle 10, nella Cattedrale in Castello, Baturi celebrerà la messa del Crisma. Nel pomeriggio alle 17 la messa nella Cena del Signore (“in Coena Domini”) nel carcere di Uta, per i detenuti e per il personale penitenziario.

Venerdì Santo

Per quanto riguarda il 29 marzo, giorno in cui si celebra la morte di Cristo, l’arcivescovo Baturi tornerà all’interno della casa circondariale di Uta, dov’è in programma il rito della Via Crucis. Nella stessa giornata, ma alle 19, lo stesso segretario generale della Conferenza episcopale italiana sarà di nuovo nella Cattedrale, per celebrare i riti legati alla Passione del Signore.

Sabato Santo

La vigilia della Pasqua è tradizionalmente dedicata allo scambio degli auguri nel palazzo dell’Episcopio, in via Monsignor Cogoni: avverrà dalle 9 della mattina fino a mezzogiorno. In serata è invece prevista la Veglia pasquale, che l’arcivescovo celebrerà a partire dalle ore 21 nella Cattedrale.

Domenica di Pasqua

Monsignor Baturi tornerà nella casa circondariale di Uta nella prima mattinata del giorno di Pasqua, il 31 marzo: alle 8.30 celebrerà una messa per i detenuti e il personale penitenziario. Messa con l’arcivescovo alle 11 nell’istituto penale minorile di Quartucciu. Poi alle 19, in Cattedrale, la messa nella Resurrezione del Signore con la celebrazione dei Sacramenti dell’iniziazione cristiana degli adulti.

