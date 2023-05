Le ragazze invincibili della Tharros: «Sono fortunata ad allenarle» 

La squadra neopromossa in C non vuole fermarsi più, ed è protagonista anche nelle fasi nazionali della Coppa Italia di categoria. Le oristanesi, dopo la brillante vittoria dell’esordio nella fase a gironi con il 6-0 rifilato all’Academy Ladispoli, domenica scorsa hanno sbancato il Gran Sasso d’Italia con un altro netto successo per 4-1 su L’Aquila 1927. E domenica saranno impegnate nell’ultima sfida del girone, lo scontro diretto con le campane del Villaricca Calcio in un match decisivo per l’accesso alle semifinali. Giglio è fiduciosa: «Le ragazze sono cariche a mille. Siamo convinte della nostra forza e puntiamo a giocarci le nostre possibilità di andare in semifinale in uno scontro diretto che giocheremo in casa. Non conosciamo le nostre avversarie ma cercheremo di fare la nostra partita come sempre».

Lella Giglio ha diretto la straordinaria danza della squadra dalla panchina, e ora l’allenatrice biancorossa non trattiene l’emozione per un’annata che continua a dare grosse soddisfazioni alla squadra oristanese. «Devo dire che è stata una stagione rosea, sono molto fortunata ad allenare una squadra come questa assieme al mio staff, che ringrazio. Ho trovato un gruppo parecchio affiatato e unito, che è alla base dei successi». E di successi la 51enne allenatrice oristanese ne ha vissuti tanti, soprattutto da calciatrice, dopo venticinque anni di attività spesi con la maglia della Torres (in serie A) e poi con Olbia, Alghero e Atletico Oristano. La vita da tecnico è cominciata nel 2011 e l’ha portata anche a collaborare con la Federazione (negli ultimi otto anni) per poi approdare alla Tharros.

Oristano. La sua Tharros con due giornate d’anticipo ha conquistato la promozione in serie C femminile concludendo a punteggio pieno un torneo trionfale, in una stagione inaugurata con il successo nella Coppa Italia regionale di categoria.

«Stagione positiva»

La Coppa Italia

Il campionato

C’è poi l’ultimo turno da recuperare (data ancora da stabilire) con la Torres (un match ininfluente ai fini della classifica), che chiuderà il torneo di Eccellenza. «Spero comunque di poterlo giocare, sarebbe il modo per premiare le ragazze che sono scese meno in campo». Ma ora la testa è solo alla Coppa Italia. «Speriamo di riuscire a mantenere questa buona aurea», auspica l’allenatrice oristanese, che chiude con una menzione particolare al suo staff: «Non voglio prendermi i meriti di qualcosa che non ho fatto da sola, ed è chiaro che assieme a me lavora un gruppo composto da altre tre persone quali il preparatore atletico Bebo Atzori, il preparatore dei portieri Andrea Lombardi e il mio secondo Annamaria Solinas».

