VaiOnline
Carbonia-Gonnesa.
13 maggio 2026 alle 00:29

Le ragazze del volley sono campionesse regionali 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È vincente la collaborazione nel volley tra Sant’Andrea Gonnesa e Pallavolo Sulcis Cortoghiana: le ragazze under 14 domenica sono diventate campionesse regionali battendo in finale per 3-1 l’Alfieri Cagliari. Una gara combattuta, il coronamento di un percorso che ha visto le ragazze sulcitane protagoniste dalle qualificazioni, ai tornei provinciali fino alla fase regionale e alla vittoria finale. Ora per la squadra, allenata da Loris Cocco, Tiziana Quartieri e Corrado Marongiu, la meritata partecipazione alle finali nazionali che si svolgeranno ad Agropoli, in provincia di Salerno, alla fine di maggio. Le ragazze sulcitane rappresenteranno la Sardegna e proveranno a dire la loro confrontandosi con le coetanee da tutta la penisola. La collaborazione nel volley tra il Sant’Andrea Gonnesa e la Pallavolo Sulcis Cortoghiana ha portato anche altri buoni risultati: titolo provinciale per le under 16 che poi sono risultate vicecampionesse regionali, mentre l’under 18 è vicecampione provinciale e terza in Sardegna. Qual è la formula vincente? « Il lavoro quotidiano – dice l’allenatore Loris Cocco – abbiamo un bel gruppo di ragazze che si impegnano». (a. pa.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Regione

Consiglio, la maggioranza in affanno

Nuovo passaggio a vuoto nel Campo largo: le assenze fanno saltare l’Aula 
Il caso.

Sorgono, i medici non vanno in pensione: «Prima i pazienti»

Giorgio Ignazio Onano Fabio Ledda
Camera

Legge elettorale, il centrosinistra si unisce nel no

Pd e M5S: parliamo di salari FdI pronta a cambiare i “tetti” 
Prato

Difende una donna: ferito al cuore

Gravissimo un cameriere che ha reagito agli abusi sulla titolare del locale 
La crisi

Teheran agita la minaccia nucleare

Avvertimento del regime a Trump: se attaccati, arricchiremo il nostro uranio al 90% 