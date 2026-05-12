Le ragazze del volley sono campionesse regionali 

È vincente la collaborazione nel volley tra Sant’Andrea Gonnesa e Pallavolo Sulcis Cortoghiana: le ragazze under 14 domenica sono diventate campionesse regionali battendo in finale per 3-1 l’Alfieri Cagliari. Una gara combattuta, il coronamento di un percorso che ha visto le ragazze sulcitane protagoniste dalle qualificazioni, ai tornei provinciali fino alla fase regionale e alla vittoria finale. Ora per la squadra, allenata da Loris Cocco, Tiziana Quartieri e Corrado Marongiu, la meritata partecipazione alle finali nazionali che si svolgeranno ad Agropoli, in provincia di Salerno, alla fine di maggio. Le ragazze sulcitane rappresenteranno la Sardegna e proveranno a dire la loro confrontandosi con le coetanee da tutta la penisola. La collaborazione nel volley tra il Sant’Andrea Gonnesa e la Pallavolo Sulcis Cortoghiana ha portato anche altri buoni risultati: titolo provinciale per le under 16 che poi sono risultate vicecampionesse regionali, mentre l’under 18 è vicecampione provinciale e terza in Sardegna. Qual è la formula vincente? « Il lavoro quotidiano – dice l’allenatore Loris Cocco – abbiamo un bel gruppo di ragazze che si impegnano». (a. pa.)

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