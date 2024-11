Le ragazze del volley alle prese col rebus palestra 

L’imminente stagione sportiva inizia con un rebus. La Villanovese volley è in attesa del nulla osta per l’utilizzo della palestra di via Carducci. «Il 31 dicembre del 2020 - è la cronistoria raccontata dal presidente Michelangelo Lai - è scaduta la convenzione che affidava alla Villanovese la gestione della palestra per un periodo di tre anni. In seguito a una nostra richiesta di rinnovo della stessa a novembre 2020, la Giunta deliberava per il rinnovo della convenzione a favore del club».

Le lungaggini burocratiche hanno rallentato la procedura. «Il 15 giugno 2023 - prosegue Lai - il Consiglio ha deliberato la modifica al regolamento per la gestione degli impianti sportivi, una modifica che per l’amministrazione avrebbe finalmente risolto la questione. Ma dopo oltre un anno non c’è stato alcuno sviluppo, nonostante diverse nostre sollecitazioni verbali». Nei prossimi giorni avverrà l’esordio stagionale delle ragazze e il club invoca soluzioni definitive.

Il sindaco, Alessio Seoni, rassicura: «È pronta l’autorizzazione provvisoria, che anticipa il bando per la concessione degli impianti sportivi. Abbiamo costituito un gruppo di lavoro per la gestione del patrimonio immobiliare. l’obiettivo è riportare la gestione amministrativa dello stesso nell’alveo più corretto».