«Le radici resistono, ma quante difficoltà» 

Chiamatele radici. O cordone ombelicale. L’addio all’Isola non è mai definitivo: chi parte per inseguire il lavoro dei sogni e costruire altrove una nuova famiglia torna sempre a queste latitudini per ritrovare gli affetti o – semplicemente – prendere una boccata d’aria nella terra d’infanzia. Anche se rientrare, da emigrato, spesso è complicato. «Nel 2008 ho deciso di frequentare la scuola di specializzazione a Milano, e in quel periodo tornavo a Cagliari più o meno una volta al mese per andare a trovare i miei genitori», racconta Daniele Mascia, chirurgo vascolare del San Raffaele, «ma all’epoca avevo ancora la residenza in Sardegna. Poi l’ho trasferita a Milano e da quel momento sono diventato a tutti gli effetti un emigrato, senza più diritto alle tariffe scontate». Così la frequenza dei viaggi si dirada, fino a diventare quasi impalpabile. «Dopo la specializzazione ho avuto la possibilità di lavorare in alcuni studi privati a Cagliari, dove visito i pazienti che poi magari scelgono di continuare le cure a Milano. Ho accettato anche per avere la possibilità di tornare in Sardegna più spesso, ma ultimamente i collegamenti aerei sono diventati costosissimi e gli orari non sempre compatibili con le esigenze di un pendolare. Ancora di più», conclude Mascia, «nel periodo a ridosso di Natale o in estate. Ho preso voli in partenza da Bergamo prima dell’alba, sotto la pioggia e in condizioni tutt’altro che comode, pur di tornare».

Il cordone ombelicale resiste.

