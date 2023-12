Le radici di Nuxis in un murale 

Un murale per tenere sempre nel cuore le persone anziane del paese che non ci sono più ma che hanno lasciato un ricordo indelebile nel cuore dell’intera comunità di Nuxis.

L’opera

Lo ha realizzato la giovanissima artista di casa Sofia Trogu, diplomata al liceo artistico e oggi studentessa universitaria, che ha lavorato avendo come “tela” una vecchia parete di una struttura appartenente alla Curia. Il murale racconta la vita e le attività che si svolgevano e in molti casi si svolgono ancora nel piccolo paese del Basso Sulcis e i volti di tante persone care che lo animano rende l’opera d’arte ancora più preziosa. Quando il sindaco di Nuxis Romeo Ghilleri le ha proposto di realizzare l’opera Sofia Trogu ha accettato subito: «Con queste immagini ho voluto ricordare i mie nonni ma anche le persone del vicinato, con le quali vi era un rapporto di amicizia e aiuto reciproco. Saranno un buon ricordo per tutti i compaesani».

I volti

L’adesione è stata grande, in tanti hanno aperto lo scrigno dei ricordi. Come Bea Lallai che racconta della madre: «Si chiamava Ninuccia Melis, era casalinga e lavorava in campagna. Amava i ferri e l'uncinetto e poi regalava i suoi lavori, infatti nel murale lavora con i ferri». Nel disegno c’è anche il marito: «Mio padre si chiamava Mario Lallai, nel murale è quello che maneggia il torchio. Dopo aver lavorato in miniera si è dedicato alla campagna». La prima donna a sinistra del murale era Bonda Manca ed è raffigurata mentre pulisce i piselli: la figlia Rosaria Contri la descrive come «una donna molto stimata, impegnata sempre con il gruppo folk, vestiva i componenti del gruppo, ha anche insegnato ai giovani come si indossa il costume. Mentre nel murale mio padre, Armando Contri, scarica l'uva dall’apixedda”: aveva una macelleria, ma come hobby coltivava la terra ed era capocaccia». Il signore con il fiasco è Sandro Ortu: «Ha lavorato per tanti anni in acciaieria a Villacidro, da pensionato ha lavorato nella sua vigna – dice il figlio Pietro – una passione che mi ha trasmesso». Nel murale c’è anche sua nonna Peppina Pisanu e suo zio Umberto Ortu, un artista di cui a Nuxis quasi tutti hanno in casa un’opera.

La fede

Accanto a nonna Peppina c’è Savina Bullegas e non manca il sacerdote, don Giulio Ballocco, di cui il nipote Roberto Curreli racconta: «È stato parroco in diverse chiese del Basso Sulcis e a Serra Perdosa (Iglesias), aveva avviato la costruzione della chiesa. È stato anche missionario in Kenia a Camp Garba. È rientrato a Nuxis dove è deceduto nel 2022 a 91 anni». L’uomo che realizza i cestini era Raffaele Pisanu e la signora con le stampelle, ha raccontato Sofia Trogu, è Titina Atzeni: anche lei frequentava il vicinato di via Cagliari. Era una donna molto religiosa, talvolta in assenza del parroco, recitava lei il rosario in chiesa. Gino Pisanu è seduto con il giornale, era un assiduo lettore de L’Unione Sarda, il primo a recarsi in edicola la mattina. Era molto credente, a messa suonava l'organo. Accanto a lui c’è il padre del sindaco Romeo Ghilleri che non nasconde l’emozione: «Mio padre Tonino era una persone molto gioviale, amico di tutti». Massimo Satta racconta: «La donna che porta un cestino sul braccio, è mia sorella Paola: era insegnante di scuola primaria a Perdaxius, ma è sempre stata molto attiva nella vita del paese, in particolare in ambito religioso parrocchiale, essendo stata catechista per tanti anni». Roberta Tocco, con forte emozione, parla della mamma, la maestra Nicoletta Bacchis: «Era una donna di cultura, ha dedicato la sua vita agli altri, la scuola era una vocazione, trovava nella gioia degli altri il motivo della sua, anche quando la salute era cagionevole». Nel grande murale Sofia Trogu ha raccontato anche gli animali da compagnia di tanti paesani, amici a 4 zampe la cui storia ora è consegnata all’eterna memoria.

