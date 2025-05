Le radici della città per disegnare il futuro 

Raccontare la propria storia conducendo turisti e cittadini in un percorso che va dalla nascita ai giorni attuali, grazie a documentari, spot, eventi culturali e tanto altro. Questi alcuni degli strumenti che il Comune di Carbonia metterà in campo per promuovere le sue origini di città di fondazione insieme a quella di altri due centri della Sardegna.

I fondi

L’amministrazione comunale si è, infatti, aggiudicata un finanziamento regionale di 290 mila euro per il progetto “Le Radici del Futuro: Carbonia, Arborea e Fertilia”, che mette insieme questi centri urbani, concepiti negli anni ’30 per supportare l'industria mineraria e le attività agricole. Per quanto riguarda la città inaugurata il 18 dicembre 1938 obiettivo dell’amministrazione comunale – come afferma il sindaco Pietro Morittu: «È quello di far risaltare da una parte le specifiche architettoniche e paesaggistiche nate insieme alla città quasi 90 anni fa, dall’altra promuovere le opere di rigenerazione urbana compiute negli ultimi 25 anni e che stiamo portando a compimento». Diversi i traguardi che si vogliono raggiungere come ad esempio la creazione di contenuti multimediali che raccontino la storia e la contemporaneità, il coinvolgimento della comunità locale e delle istituzioni per rafforzare l’identità culturale e stimolare il turismo e conseguentemente la promozione continuativa e diffusa delle città, con azioni di comunicazione sui media tradizionali e digitali.

Il percorso

«Nelle prossime settimane – afferma ancora Pietro Morittu – ci incontreremo con i rappresentanti di Arborea e Fertilia, con le quali faremo nascere “la Rete delle Città di Fondazione”, e daremo gambe al progetto. In previsione ci sono la produzione di diverso materiale promozionale, la realizzazione di uno spot di 60 secondi che promuova il valore storico e culturale delle città e la realizzazione di un documentario di circa 50 minuti, con capitoli dedicati a ciascuna città, con interviste a storici, architetti, discendenti dei primi abitanti e riprese delle architetture attuali”. In ultima battuta il primo cittadino afferma che «l’avvio di questo progetto, che si aggiunge ai 100 mila euro rifinanziati per la promozione negli aeroporti e città, sono un grande risultato finalizzato alla valorizzazione della nostra storia urbanistica. Siamo sicuri che questa misura ci consentirà di promuovere e valorizzare ulteriormente la bellezza della città e capitalizzare le presenze dei turisti così come fatto con l’ultima edizione di Monumenti aperti».

