Le racchette sarde fanno poca strada 

Mentre i campionati a squadre vanno momentaneamente ai box (la Serie B riparte domenica, la C sette giorni dopo), i tennisti sardi viaggiano alla ricerca di punti mondiali.

Lorenzo Carboni non ha sfruttato la wild card ricevuta per il Challenger di Francavilla al Mare (montepremi 74.825 dollari). Nel primo turno, il tennista algherese si è ritirato per crampi sotto 2-6, 6-1, 4-1 contro il qualificato Federico Arnaboldi. In doppio, con Lorenzo Rottoli, Carboni ha perso 7-6(5), 6-4 contro Jonathan Eysseric e Bart Stevens, numero 3 del seeding.

Le sorelle Dessolis hanno scelto l'Itf15 di Nova Gorica (Slovenia). Marcella è partita dalle qualificazioni, eliminando 6-1, 6-2 Kasandra Leoni Djekic, ma poi è stata stoppata 6-4, 6-7(3), 10-3 nel turno decisivo da Lara Smejkal. Barbara ha salutato il main draw perdendo 6-1, 7-6(4) contro la testa di serie numero 6 Enola Chiesa. In doppio sono state fermate nei quarti da Melania Delai e Vittoria Modesti (numero 3 del seeding) 5-7, 6-4, 10-7, dopo aver esordito battendo 6-4, 6-0 Chiara Girelli e Maya Drozd.

Nell'Itf15 di Monastir (in Tunisia), Anastasia Ogno è stata eliminata nelle qualificazioni del singolare (6-3, 4-6, 10-4 contro Nao Phang Ziyi) e nel primo turno del doppio (con Martina Smolenova, 6-1, 6-1 da Natsuho Arakawa e Ying Zhang.



