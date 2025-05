Le Quattro Stagioni decapitate entro giugno riavranno la testa 

Lavori in corso - pazienti e accurati - ai Giardini Pubblici, dentro le recinzioni in rete che racchiudono le statue di marmo rappresentanti le Quattro Stagioni. I lavori per il restauro delle teste delle sculture sono iniziati a marzo e sono attualmente in corso. Maria Passeroni, responsabile coordinatrice d’area per il patrimonio storico-artistico, nonché direttrice dell’intervento, fa sapere che «si sta procedendo con il restauro e, salvo imprevisti, potrebbe terminare entro la fine di giugno. Siamo molto fiduciosi che la ditta che se ne sta occupando rispetterà le tempistiche in modo tale che tra la fine di giugno e il mese di luglio le teste delle statue marmoree potranno tornare al loro posto».

Statue, quelle delle Quattro Stagioni, a cui moltissimi cagliaritani sono affezionati e che in tanti attendono di poter nuovamente ammirare nella loro interezza. «È un patrimonio inestimabile ed è un peccato che non siano ancora state rimesse al loro posto», sbuffa Christian Podda, frequentatore del parco. L’attesa dura dal 2018. Una notte di aprile di quell’anno, infatti, erano state staccate dai vandali che poi le avevano lasciate abbandonate all’interno del parco, dove furono recuperate il giorno dopo dalla polizia locale. La Soprintendenza all’archeologia, belle arti e paesaggio l’anno scorso aveva trovato le risorse per poter finalmente iniziare l'intervento di restauro: 20mila euro dal ministero della Cultura. Quest’estate, dunque, potrebbe essere la volta buona per rivedere le Quattro Stagioni nella loro ritrovata integrità. Il condizionale è d’obbligo, visti i tempi della burocrazia, ma almeno sapere che i lavori sono in corso è già una buona cosa.

