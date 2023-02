Le quattro giornate anti violenza 

A Lanusei si ripete per il decimo anno One Billion Rising, la mobilitazione pacifica a livello globale per dire basta alla violenza contro donne e bambine. A organizzare l'iniziativa anche quest'anno l'associazione Voltalacarta, che promuove quattro appuntamenti coinvolgendo diverse realtà del mondo della scuola, dello sport, della danza e della cultura. La parola chiave è libertà, la dedica speciale alle donne afghane, iraniane, ucraine, e a tutte quelle a cui vengono negati i propri diritti.

Questa mattina nell'aula magna del Da Vinci va in scena “Un ballo per la rivoluzione” organizzato dagli studenti e dalle studentesse. Domani, alle 17, in piazza Vittorio Emanuele, il flashmob sulle note di Break the chain, seguono alle 17:30 in biblioteca interventi e letture. Si chiude il 25 febbraio al pala Lixius, il Lanusei Calcio scenderà in campo per OBR23. «Risuonerà forte la pacifica protesta contro la violenza su donne e bambine» dice Loredana Rosa Brau, presidente dell'associazione Voltalacarta.