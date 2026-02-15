VaiOnline
Donne.
16 febbraio 2026 alle 00:27

Le quattro gemelle del pallone rosa 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

A Capoterra il pallone si muove in coppia, anzi in doppia coppia. Nella formazione della Pgs Audax, che gioca in Eccellenza, ci sono quattro giocatrici che spiccano rispetto alle altre per genealogia: sono due coppie di gemelle. Le prime due sorelle si chiamano Alice e Giulia Lampis e hanno 19 anni, le loro compagne sono Elisa e Ludovica Lertz e hanno 17 anni.

La storia
«Abbiamo iniziato a giocare con i nostri amici e nostro cugino», spiegano Alice e Giulia, il cui primo tesseramento arriva a 13 anni con il Cagliari Calcio dopo altre precedenti esperienze sportive che però non le avevano viste mai assieme: «Il calcio è il primo sport che abbiamo condiviso davvero». Fino ai 17 anni hanno vestito la maglia rossoblù, poi sono sbarcate all’Audax dove sono cresciute. Essere gemelle, spiegano, «ci aiuta tantissimo: in campo sappiamo sempre dove trovarci, conosciamo il modo di giocare l’una dell’altra e questo ci spinge a dare il massimo». Un’intesa che va oltre gli schemi ed è fatta di sguardi e sorrisi.

Minorenni
Per Elisa e Ludovica lo sport è condivisione fin dall’infanzia. «Abbiamo sempre fatto tutto insieme». Cresciute tirando calci al pallone con il padre e il fratello e seguendo le partite in tv, oggi dividono il tempo tra pallone e pallavolo. «Ci piace metterci alla prova: cambiano i ritmi, ma non la voglia di migliorarci».

Anche per loro la gemellarità è un valore aggiunto: «Cerchiamo di trovarci a vicenda perché sappiamo cosa l’altra sa fare». Quattro ragazze, un solo battito, un’unica storia che profuma di famiglia e passione.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Olimpiadi milano cortina

Brignone e Vittozzi, oro d’Italia

l Nello sport
I sindaci aprono alla proposta di adozione dell’articolo 3 dello Statuto nei piani urbanistici comunali

«Nei Puc le barriere contro l’assalto»

Anci e Cal: percorso da approfondire. Villasimius studia come inserire subito le nuove norme 
Lorenzo Piras
Maltempo

Dodici persone salvate dalla piena del fiume

Esonda il Rio Mannu, la Nurra finisce sott’acqua: allerta meteo regionale prorogata fino alle 15 di oggi 
Mariangela Pala Emanuele Floris
La Sartiglia

Le stelle dei Contadini sulla città

Oristano, 14 centri in via Duomo. A segno anche su segundu e la moglie 
Valeria Pinna
La vestizione.

Un’ora e mezza tra tensione e sorrisi

Sara Pinna
Il caso

In un box di plastica il cuore da trapiantare

Polemiche per le modalità di trasporto dell’organo, il bimbo resta grave 
Bergamo

Tenta di rapire una bimba al market

I genitori: «Attimi di terrore». La piccola di un anno e mezzo ha un femore fratturato 
Palestina

Gaza, il board di pace scalda i motori

Adesione dell’Italia, domani la relazione di Tajani alla Camera 