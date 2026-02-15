Le quattro gemelle del pallone rosa 

A Capoterra il pallone si muove in coppia, anzi in doppia coppia. Nella formazione della Pgs Audax, che gioca in Eccellenza, ci sono quattro giocatrici che spiccano rispetto alle altre per genealogia: sono due coppie di gemelle. Le prime due sorelle si chiamano Alice e Giulia Lampis e hanno 19 anni, le loro compagne sono Elisa e Ludovica Lertz e hanno 17 anni.

La storia

«Abbiamo iniziato a giocare con i nostri amici e nostro cugino», spiegano Alice e Giulia, il cui primo tesseramento arriva a 13 anni con il Cagliari Calcio dopo altre precedenti esperienze sportive che però non le avevano viste mai assieme: «Il calcio è il primo sport che abbiamo condiviso davvero». Fino ai 17 anni hanno vestito la maglia rossoblù, poi sono sbarcate all’Audax dove sono cresciute. Essere gemelle, spiegano, «ci aiuta tantissimo: in campo sappiamo sempre dove trovarci, conosciamo il modo di giocare l’una dell’altra e questo ci spinge a dare il massimo». Un’intesa che va oltre gli schemi ed è fatta di sguardi e sorrisi.

Minorenni

Per Elisa e Ludovica lo sport è condivisione fin dall’infanzia. «Abbiamo sempre fatto tutto insieme». Cresciute tirando calci al pallone con il padre e il fratello e seguendo le partite in tv, oggi dividono il tempo tra pallone e pallavolo. «Ci piace metterci alla prova: cambiano i ritmi, ma non la voglia di migliorarci».

Anche per loro la gemellarità è un valore aggiunto: «Cerchiamo di trovarci a vicenda perché sappiamo cosa l’altra sa fare». Quattro ragazze, un solo battito, un’unica storia che profuma di famiglia e passione.

RIPRODUZIONE RISERVATA