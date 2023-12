Le punte in crisi: l’Empoli aspetta il rientro di Caputo 

L’Empoli punta a riavere il suo miglior marcatore Francesco Caputo sabato a Cagliari. L’attaccante, autore di 3 gol in campionato, si era infortunato al polpaccio lo scorso 11 dicembre nell’1-1 contro il Lecce: senza di lui, contro Torino e Lazio, i toscani non hanno né segnato né raccolto punti perdendo rispettivamente 1-0 e 0-2. L’allenatore Andreazzoli, prima della scorsa giornata, aveva annunciato di non convocarlo per non rischiarlo in quanto ancora non in grado di giocare: saranno decisivi questi giorni, per capire se e quanti minuti avrà nelle gambe a Cagliari. Senza Caputo si sono alternati Stiven Shpendi (che già lo aveva sostituito col Lecce) a Torino e Daniel Maldini con la Lazio, ma senza dare grandi risposte.

In campo

L’Empoli si è allenato anche il giorno di Natale, di mattina, e ieri nel pomeriggio. Oggi e domani sedute previste alle 15, mentre la rifinitura di venerdì sarà alle 11. Difficile il recupero di Bartosz Bereszynski, sul quale peraltro Andreazzoli non può forzare troppo i tempi perché l’altro terzino destro Tyronne Ebuehi a gennaio dovrebbe andare in Coppa d’Africa (è fra i pre-convocati della Nigeria). Chi può essere rilanciato è il trequartista Tommaso Baldanzi, che da ottobre convive con dei fastidi alla caviglia eredità di una partita con l’Italia Under-21. «Non vivo come un peso il fatto di avere molti occhi addosso: è bello che la gente si aspetti tanto da me», le sue parole in un’intervista al TG1 per Natale.

I numeri

Con 10 gol l’Empoli è di gran lunga il peggior attacco del campionato, il penultimo è la Salernitana che ne ha 14: li ha equamente divisi fra casa e trasferta. Oltre a Caputo l’unico giocatore che ha segnato più di una volta (2) è Viktor Kovalenko, centrocampista ucraino che ha regalato l’ultima vittoria il 12 novembre a Napoli al 91’ (poi 2 punti in 5 giornate). Stanno mancando gli attaccanti: Cancellieri e Gyasi hanno una rete a testa, mentre Cambiaghi, Destro, Maldini e Shpendi sono ancora a secco. A livello difensivo 30 gol subiti, 14 in casa e 16 in trasferta dove pesa il 7-0 subito dalla Roma, peggio hanno fatto solo Cagliari (31) e Salernitana (36). Lontano dal Castellani i toscani hanno ottenuto 2 delle 3 vittorie.