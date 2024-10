«Le Provinciali? Un disastro» 

Dopo il danneggiamento del guardrail nel ponte che sovrasta il rio Sa Mena nel territorio di Guspini, il responsabile del servizio della viabilità della Provincia del Medio Campidano Stefano Cadeddu, fa sapere: «Sono in corso indagini per identificare l’autore del danno e poter inoltrare la richiesta di risarcimento».

Il Comune

La struttura di contenimento, posta in una doppia curva pericolosa, è priva di sistemi rifrangenti di indicazione del bordo della carreggiata che collega Guspini al borgo di Sant’Antonio di Santadi e alla Costa Verde e, dunque, la strada è diventata ulteriormente pericolosa durante le ore notturne. Lo stato d’incuria e abbandono delle strade provinciali che passano nel comune di Guspini preoccupano l’amministrazione comunale. Il vice sindaco Marcello Serru esprime apprensione, in particolare, per le condizioni della sp 65 e della sp 66. «Nelle due strade manca la segnaletica orizzontale e sono assenti i dispositivi di segnalazione dei bordi, per molti tratti l’asfalto è rovinato. Stiamo dialogando con i responsabili di competenza della Provincia del Medio Campidano, come Comune siamo preoccupati per lo stato della viabilità e abbiamo interloquito con il nuovo amministratore. Auspichiamo un intervento rapido almeno sulla manutenzione ordinaria, in attesa di azioni programmate di interventi di manutenzione straordinaria per rendere efficienti queste arterie, molto importanti per il collegamento anche con le nostre frazioni e per lo sviluppo del nostro territorio». Il responsabile della manutenzione strade della Provincia, Stefano Cadeddu, risponde: «Abbiamo fatto una verifica sulle strade, sulla Sp65 abbiamo posto reti di plastica arancione per indicare la pericolosità del ponte. Stiamo predisponendo un vasto piano d’intervento».

La protesta

Preoccupati anche allevatori e imprenditori agricoli che hanno le aziende nell’agro. Giovanni Usai, proprietario di un fondo accanto alla strada, dice: «Utilizziamo la Provinciale a tutte le ore del giorno, anche di notte, perché dobbiamo sorvegliare animali e stalle, abbiamo la necessità di circolare su strade sicure che non mettano a repentaglio le nostre vite». Libero Caria, imprenditore della ristorazione, si lamenta delle perdite economiche derivanti dalla mancanza di un’adeguata rete di collegamento: «Per lo sviluppo del turismo nei nostri paesi dobbiamo creare infrastrutture che permettano la diminuzione delle distanze. In questo modo si creerà molto più turismo che aumenterà la ricezione turistica. Il tratto di strada che collega Guspini Montevecchio insicuro, privo di segnalazioni, le condizioni del tratto stradale per andare verso la Costa Verde».

