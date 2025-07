Le prove generali in Spagna col Racing 

Assemini. Definita anche l’ultima amichevole del Cagliari per il pre campionato: sarà il 9 agosto a Santander contro il Racing. E saranno le prove generali in vista dell’esordio in Coppa Italia, previsto il sabato successivo alla Unipol Domus contro la vincente tra Virtus Entella e Ternana (che si affronteranno il weekend precedente). Quello in programma Spagna, tra l’altro, sarà un doppio test, il primo alle 10.30 e il secondo alle 19, entrambi allo stadio “El Sardinero”. In tutto 180 minuti che consentiranno così al tecnico Pisacane di collaudare l’intera rosa a una settimana dal via della stagione ufficiale.

Le amichevoli

Il programma è completo, dunque. Il primo test è previsto per sabato 19 luglio, sei giorni dopo quindi l’inizio della preparazione a Ponte di Legno. Si svolgerà alle 17 al campo sportivo comunale di Temù, contro l’Ospitaletto Franciacorta, formazione che militerà nella prossima Serie C. Subito un test di livello quindi, tra l’altro l’unico durante la permanenza dei rossoblù in Alta Val Camonica.

La seconda amichevole, infatti, si giocherà in Austria, il 23 luglio, il giorno dopo la fine dal ritiro, contro il Galatasaray. Alla “Raiffeisen Arena” di Linz il fischio d’inizio è fissato per le 19.30. Tre giorni dopo alle 14, in Germania all’”Heinz von Heiden Arena” di Hannover altra amichevole internazionale contro la formazione di casa.

Il ritorno in Sardegna il 2 agosto per la sfida della Domus contro il Saint-Etienne nella prima edizione del “Trofeo Gigi Riva”. La gara si giocherà alle 20.30 e avrà un grande trasporto emotivo essendo, la squadra francese, la prima contro cui Rombo di Tuono fece l’esordio in Coppa dei Campioni. E sarà chiaramente la prima uscita nell’Isola per il nuovo Cagliari di Pisacane. A chiudere, appunto, il blitz in Spagna attraverso il quale l’allenatore napoletano potrà fare un bilancio sia dal punto di vista tattico che atletico in vista del debutto in Coppa Italia.

Mercato

È ufficiale, intanto, la cessione di Sherri al Frosinone. Il portiere albanese si trasferisce in Ciociaria, tra i cadetti quindi, in prestito con diritto di riscatto (e contro riscatto).

Con l’ingaggio di Borrelli (svincolato dal Brescia dopo il crac del club lombardo e contrattualizzato dal Cagliari sino al 2029 con opzione per un’ulteriore stagione) non si ferma certo il mercato in entrata. Il gambiano Fadera di proprietà del Como continua a essere uno degli obiettivi principali nonostante la concorrenza del Sassuolo.

Intanto, i rumors catapultano nel mirino rossoblù l’esperto portiere Mannone, 37 anni, che dopo l’ultima esperienza in Francia con il Lille vorrebbe chiudere la carriera in Serie A. Pista plausibile se a partire, oltre a Sherri, fossero almeno altri due portieri tra Scuffet, Radunovic e Ciocci (dando per scontata la conferma di Caprile che scontata non lo sarà, però, sino alla fine del mercato).

