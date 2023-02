Le prospettive della cooperazione sociale 

La cooperazione sociale tra innovazione e sviluppo delle comunità è il tema al centro dell’incontro organizzato per domani ore 10.30 alla biblioteca Satta di Nuoro. Organizza Confcooperative Nuoro e Ogliastra.

La base associativa di Confcooperative è composta principalmente da coop sociali attive nel settore socio-sanitario-educativo e nell’inserimento lavorativo di soggetti svantaggiati. Sono in prima linea nel dare risposte ai bisogni dei territori, aree urbane o zone interne, come cura e assistenza ai più fragili, opportunità di occupazione a chi è escluso o a rischio di finire fuori dal mondo del lavoro, servizi educativi di qualità ed inclusivi.

L’incontro ospita l’assessora regionale al Lavoro, Ada Lai, Giovanni Deiana, direttore generale delle Politiche sociali dell’assessorato alla Sanità, Antonello Pili, presidente regionale di Federsolidarietà Sardegna, e Rosy Guiso, presidente di Progetto Uomo a Nuoro. Coordina Michele Ruiu, presidente provinciale di Confcooperative. Si parlerà anche di due esperienze legate a Vivere Insieme Ets di Nuoro, primo co-housing sociale per anziani in Sardegna, e “A manu tenta” di Belvì, nata da un’esperienza di volontariato per dare risposte ai bisogni di comunità in forte spopolamento.

RIPRODUZIONE RISERVATA