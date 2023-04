Idolo 2

Posada 0

Idolo (4-3-2-1) : Marongiu, Lotto, Dessolis, Ghebe, V. Stochino; Usai (33’ st Doa), Jammeh, Loddo; Pili, Cocco (42’ st Mereu); Sylla. In panchina Loi, Piras, Mancosu, Muceli, Melis, G. Marongiu, G. Stochino. Allenatore Ladu.

Posada (4-4-2) : Picco, Conteddu, Bono, Deledda, Careddu; Veracchi (27’ st Floris), Zela, Depalmas, Stefanoni; Siazzu, Pala. In panchina Dettori, Castangia, Pittalis, Murgia, Marroni. Allenatore Scanu.

Arbitro : Capotosto di Oristano.

Reti : 40’ pt Cocco, 32’ st Pili.

Note : ammoniti Deledda, Cocco, Careddu, Mereu; recupero 3’ pt-3’ st; spettatori 150.

Arzana. Per l’Idolo la vittoria era d’obbligo. Puntuale, in uno Sturrusè in versione invernale, la squadra di Luigi Ladu fa suoi i 3 punti e si mantiene sulla scia del Barisardo quando alla fine del torneo mancano 180 minuti. Nella sfida contro il Posada, che deve ancora guadagnarsi la salvezza, sono decisivi Lorenzo Cocco e Antonio Pili, al gol numero 19 in campionato.

Primo tempo

È tra i piedi del capocannoniere Pili la prima vera occasione della partita. È il 26’ quando Sylla, a rimorchio, invita l’ex Tonara al tiro, ma il 4 di casa si divora un gol già fatto. Non lo imita Cocco, al 40’, che capitalizza un’azione travolgente di Usai che brucia l’erba sulla corsia sinistra e offre al numero 7 di casa, abile a smarcarsi davanti alla porta, la palla dell’1-0.

La ripresa

Dopo l’intervallo il Posada latita per qualche minuto e l’Idolo osa con le verticalizzazione che sembrano una lama affondata nel burro. Sugli sviluppi di una di queste Sylla ha sui piedi l’occasione del raddoppio ma pecca di precisione a porta (quasi) sguarnita. Al 32’ Pili fa spellare le mani al pubblico infreddolito: da 25 metri infila sotto l’incrocio un tiro che vale il raddoppio e il prezzo del biglietto. Il Posada è tramortito ma, 60 secondi dopo il gol dell’Idolo, ha un moto d’orgoglio e rischia di accorciare con un diagonale di Depalmas che accarezza il palo alla destra di Marongiu. Finisce 2-0 per i padroni di casa.

