«Le priorità sono liste d’attesa e assunzioni» 

Dentro, in viale Trento, il tavolo con Cgil, Cisl e Uil durante il quale la Regione ha illustrato il dl sulla Sanità appena approvato; fuori, il sit-in di protesta delle sigle Nursing Up, Nursind, e Fials, che non sono state invitate all’incontro.

La riunione è durata molte ore, e al termine Nicola Cabras, segretario Cgil, ha sottolineato: «Giudichiamo positiva l’apertura di un confronto che auspichiamo diventi costante e costruttivo, ma per noi le priorità sono riaprire reparti e pronto soccorso, ridurre le liste d’attesa, costruire la rete territoriale, assumere medici e infermieri e dare risponde ai bisogni di salute oggi negati». Ancora, «valuteremo il testo del dl, ma possiamo dire che a una prima lettura c’è qualche criticità su Ares e, più in generale, la nostra preoccupazione è legata ai tempi della riorganizzazione: continuiamo a rivendicare interventi urgenti in tempi stretti perché le persone non possono più aspettare».

Dall’altra parte, avverte Diego Murracino, responsabile regionale di Nursing Up Sardegna: «Una situazione imbarazzante agli occhi dei lavoratori e dei cittadini, mentre la sanità è allo sfascio la presidenza della Regione convoca tre sindacati e ne esclude altri tre. Non si cerca la sinergia indispensabile per superare la crisi e creare un nuovo sistema sanitario regionale, ma si punta alla divisione e alla tensione. La presidenza della Regione si arrampica su gli specchi dicendo che i sindacati convocati hanno fatto prima la richiesta, questa non è una gara. Si annuncia un autunno caldo, prevediamo lo stato di agitazione e mobilitazione in tutte le aziende sanitarie».

RIPRODUZIONE RISERVATA