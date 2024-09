«Le priorità sono cambiate, ora si pensa anche alla carriera» 

Il campanello d’allarme non è certamente una novità. Anzi, ogni anno sembra suonare più forte nella terra in cui non si fanno figli e dove – quei pochi che arrivano – vengono rimandati a un’età sempre più avanzata. «Non è un fenomeno nuovo: nell’ultimo decennio il tasso di fecondità regionale è il peggiore d’Italia, con alcune realtà che soffrono più di altre, come l’Oristanese», osserva l’esperta di Demografia che al pari di economisti, filosofi e studiosi della varie discipline coinvolte cercano da tempo di individuare le ragioni di un primato - in negativo - che colloca la Sardegna in coda non solo nella Penisola ma anche nello scenario europeo.

La svolta

A lungo si è individuato nel precariato la risposta forse più scontata a una questione che continua ad animare dibattiti e a ingrossare le menti di chi va a caccia di risposte e soluzioni. Ma finalmente lo si dice forte e chiaro: «Il precariato da solo non regge più come giustificazione», premette Luisa Salaris, professore associato di Demografia del dipartimento di Scienze politiche e sociali dell’Università di Cagliari. «Alcuni indicano come spiegazione il fattore economico che potrebbe sicuramente condizionare la scelta delle famiglie, ma benché plausibile e ragionevole se così fosse anche nelle altre regioni del Sud, anche più povere, si sarebbe registrata una riduzione importante come la nostra». E poi si addentra nelle origini di un trend perennemente al ribasso. Che tira in ballo diversi fattori.

I fattori

Che non ci sia una risposta univoca lo ripete più volte, mentre scandaglia i vari fattori in gioco: «Anche per noi demografi la situazione non è chiara, sicuramente abbiamo assistito a un cambiamento culturale anche nella visione tradizionale della famiglia sarda, dove prima di sposarsi si doveva avere una sicurezza economica, il corredo e via dicendo. Altro aspetto che mi sentirei di chiamare in causa è il fattore di fiducia che le famiglie hanno nei confronti di un progetto di vita che include la nascita di un figlio», spiega. «E poi credo ci si debba domandare se tutti questi figli che non vengono fatti siano frutto di una scelta o siano anche una risposta all’infertilità della popolazione: aspetto che prende sempre più piede nel dibattito ma è ovviamente difficile da misurare».

La scelta

Diminuiscono i figli ma cresce la consapevolezza delle donne. «È un altro cambiamento importantissimo: la donna non sente più di venire meno al suo essere donna per il fatto di non avere figli. Ha preso sempre maggior consapevolezza del suo essere individuo e sceglie al di là delle pressioni sociali che comunque sono ancora forti», sottolinea l’esperta. «Ma è anche vero che nel caso in cui si decida di mettere al mondo un figlio sicuramente il bonus da 600 euro non può essere una risposta sufficiente per chi ad esempio non ha i nonni vicino o non può accedere ai servizi, perché i figli sono un costo. Ciò che mi stupisce è che la Regione non abbia cercato di affrontare il problema con strategie di lungo periodo come fatto in altre realtà, come i paesi scandinavi o la Francia. Al netto di questo ovviamente la donna decide se dedicarsi alla carriera, se mettere al mondo figli o meno. Tanti fattori sono individuali, ma la politica dovrebbe e potrebbe intervenire laddove ha qualche responsabilità e potere».

