Le priorità dei nuovi sindaci 

Archiviato il voto, a Ballao, Goni, San Basilio e Silius si apre la fase più delicata: proclamazione degli eletti, composizione delle Giunte e primi Consigli comunali. Dunque nuovi equilibri amministrativi, rapporti con le minoranze e impegni da affrontare.

Severino Cubeddu, tornato alla guida di Ballao dopo esserne stato primo cittadino da 2010 al 2020, parla di «inizio di un impegno ancora più grande». Spiega che le priorità, ringraziati i cittadini che hanno votato e quelli che hanno scelto la sua lista, sono quelle indicate nel programma: contrasto allo spopolamento, servizi, infrastrutture, valorizzazione del territorio, opportunità per i giovani, attenzione ai più fragili. Il sindaco auspica anche un confronto «serio, rispettoso e collaborativo» con la minoranza: «Le idee utili non hanno colore politico». La squadra, annuncia, sarà pronta entro una settimana. Dall’altra parte Emanuela Locci assicura una minoranza costruttiva quando le scelte saranno nell’interesse del paese ma «ferrea» negli altri casi, esprimendo amarezza per i toni usati sui social durante la campagna e anche dopo. Entra Luigi Piga, classe 2002.

A Goni , dopo la parentesi del commissariamento, Riccardo Delussu parla di «grande onore» ma soprattutto di responsabilità verso la comunità. Le priorità saranno ascolto, servizi efficienti e progetti urgenti per lo sviluppo del paese, con un dialogo istituzionale con la minoranza. Francesca Etzkorn invece annuncia un’opposizione determinata. Entrano nella lista vincitrice due ragazzi del 2007, Pasquale Tito Cossu ed Emanuele Pitzalis.

A San Basilio , dove Albino Porru è stato riconfermato per soli 3 voti, il mandato amministrativo si apre dopo una competizione che ha visto il paese dividersi quasi a metà tra le proposte in campo. Maria Rita Rosas si dice comunque soddisfatta del risultato, ottenuto dopo una lunga assenza dalla vita politica del paese, e ringrazia la parte consistente di cittadini che ha scelto lei e la sua squadra. Farà, annuncia, un’opposizione ferma e basata sui contenuti. Nella lista di Rosas figurano Costantino Serra, 21 anni da compiere, e una classe 2002, Lucia Meloni.

A Silius Marino Mulas insiste sul tema della continuità amministrativa, intesa non solo come prosecuzione dei progetti avviati ma anche come garanzia dei servizi quotidiani e necessari nei passaggi di consegne. Tra i primi dossier indica valorizzazione turistica e gestione dei siti archeologici, auspicando un rapporto positivo con l’opposizione guidata da Rita Porru, ex assessore uscente. Una particolarità del voto riguarda anche il ricambio generazionale. Nella nuova maggioranza ci sono Salvatore Lallai, classe 2001, e Marika Serrau, classe 2003, mentre in minoranza siede Laura Congiu, classe 2000.