Le priorità? Assunzioni e medicina di prossimità 

«Mettiamo da parte il campanile. Questo reparto a Carbonia o Iglesias? La domanda è sbagliata. Dobbiamo far crescere indistintamente il Cto di Iglesias e il Sirai di Carbonia, se cresce l’uno cresce l’altro. Smettiamola di fare una guerra tra poveri». Questo il biglietto da visita del direttore generale della Asl del Sulcis Iglesiente Paolo Cannas ospite ieri del Consiglio comunale di Carbonia dove è stato invitato da tutte le forze politiche.

Gli obiettivi

Sulle tre priorità del suo mandato Cannas non ha dubbi, in primis sull’organizzazione della struttura, ovvero l’assunzione di varie figure professionali dai primari ai capi sala. Seconda priorità la medicina di prossimità, ovvero portare i medici a casa del paziente. Terza, l’investimento sui presidi ospedalieri, migliorando alcuni reparti. A chi gli chiede come intende portare avanti il confronto, è secco: «Sono pronto a tornare qua quando volete, a convocare quando servono le conferenze socio sanitarie con tutti i sindaci e a discutere con tutti il nuovo piano aziendale che delineerà le linee guida della sanità nel sulcis».

I temi

Tante le domande o gli spunti di riflessione a cui il dirigente ha provato a dare risposte. Luca Grussu, della lista del Sindaco, oltre ad aver chiesto le priorità del mamager, ha domandato «come si intende garantire il ruolo del Sirai», mentre per Beppe Vella di Carbonia insieme «bisogna dedicare uno sguardo anche alla sanità animale e quella ambientale, oltre che conoscere a quale punto si è arrivati con la telemedicina». Per Sandro Mereu di Sinistra futura, Cannas deve impegnarsi «affinché il Sulcis diventi un polo di attrazione per medici e infermieri». Per Monica Atzori di Carbonia civica, importante è sapere se «il Sirai rimarrà Dea di primo livello, se il pronto soccorso verrà potenziato e se ostetricia e ginecologia verranno portati a Carbonia». Per Silvia Caria di Sviluppo & Ambiente è utile conoscere «il destino delle case della salute e della medicina nel territorio» mentre Daniele Mele ha chiesto in maniera diretta «cosa si intende fare con le commissioni per le invalidità e per i malati oncologici». Daniela Garau di Fratelli d’Italia tra le tante cose ha chiesto «perché la traumatologia non si porta al Sirai». Per il PD Giacomo Guadagnini ha chiesto «di concentrare l’attenzione su quegli strumenti di coordinamento e cooperazione esistenti come la conferenza sanitaria socio sanitaria della asl e i rappresentanti dei distretti sanitari», mentre Giacomo Floris di Carbonia Avanti ha affermato: «Lei direttore ci avrà al suo fianco se le sue scelte saranno finalizzate a risollevare le sorti della sanità del Sulcis». Infine Gianluca Lai per il Movimento 5 stelle «non bisogna creare barriere, tutto il personale della Asl deve lavorare per tutti, con un’organizzazione unica». Il sindaco Pietro Morittu, nelle conclusioni ha dichiarato: «Il tema del diritto alla salute sentito dai nostri cittadini oggi trova risposta nelle azioni che il direttore Cannas vuole promuovere. Il messaggio che parte del consiglio è di pieno sostegno alla valorizzazione del Dea di primo livello, al potenziamento delle sue funzioni e al coordinamento con la medicina di prossimità».

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