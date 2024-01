Le prioresse di Sant’Antonio al corteo della festa ad Assisi  

Per la prima volta un priorato femminile sardo ha aperto la processione di Sant’Antonio abate, nella chiesa di Santa Maria degli Angeli, ad Assisi. E nella mattinata di domenica, una rappresentanza delle prioresse desulesi della compagnia di Sant’Antonio ha presenziato alla festa religiosa nella cittadina umbra. Guidate dalla prioressa maggiore Giovannangela Zanda, dal parroco don Marco Floris e dagli assessori comunali Stefania Frongia e Giannetto Daga hanno siglato un patto d’amicizia con la comunità locale e i Priori Serventi del piatto di Sant’Antonio. A firmare l’atto d’amicizia, Zanda insieme all’assessore Daga, dando così avvio a quella che si preannuncia una lunga collaborazione con la città di San Francesco, rappresentata per l’occasione dalla sindaca Stefania Proietti. «Un meravigliosa iniziativa - dichiara il parroco don Marco Floris - siamo stati accolti con grande calore dai fratelli umbri a cui ci legano comuni valori di ospitalità e fede. Un invito casuale, di cui siamo onorati, nato dalla volontà dei Priori Serventi di aprire per la prima volta anche ai priorati femminili. Attendiamo ora i prossimi mesi, per ricambiare l’ospitalità a Desulo in occasione dei nostri festeggiamenti patronali». Nel frattempo, le istituzioni sono già a lavoro. «Non solo ospiteremo gli amici di Assisi - dice il sindaco Gian Cristian Melis - ma ragioneremo sulla firma di un gemellaggio. Non possiamo che ringraziarli, per aver riconosciuto l’immenso valore storico e religioso che rende uniche le prioresse desulesi».

