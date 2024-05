Le prime parole: «Non vedo l’ora di riabbracciare mia madre» 

Roma. Una volta toccato il suolo italiano le prime parole di Chico Forti sono state per lei: «Non vedo l’ora di riabbracciare mia madre, ho sognato ogni giorno questo momento». Sorridente ma provato durante l’incontro con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, che Forti ha ringraziato, il 65enne trentino, in Italia dopo 24 anni, è apparso commosso quando ha parlato dell'anziana madre. La donna ha 96 anni e vive a Trento: non vede il figlio dal 2008, tanto, troppo tempo. «Ho sognato ogni giorno questo momento, è la ragione per cui sono riuscito a tenere duro» ha poi detto Forti in un’intervista al Tg1 confessando di essersi detto «colpevole solo per l’estradizione» ma di ritenersi innocente. «Anche qui dentro - riferendosi al carcere di Rebibbia ha aggiunto - è un passo positivo. Cambia tutto: dal personale, la direttrice, le guardie che mi hanno accolto, i vestiti che indosso. Per la prima volta in 24 anni non ho un numero sulla maglietta e non ho le manette, un’altra atmosfera».

Ma il pensiero ora è all’agognato incontro con la madre, un incontro che per l’avvocato di Forti è sicuro. «Faremo un’istanza per avere il permesso per il detenuto di visitare la madre. Non è possibile il diniego» visto che è «un diritto di tutti i detenuti», dice l’avvocato Carlo Della Vedova. Del resto anche l’aspetto umanitario, ha puntualizzato l’avvocato, ha «accelerato la procedura ed è anche stata considerata dalla Corte di Appello di Trento quando è stata recepita la sentenza americana». Era stata proprio la madre, più di un anno fa, dalle pagine di Qn a lanciare un appello a Giorgia Meloni chiedendo il rientro in Italia del figlio. «Sono sempre convinta che sia stato vittima di un terribile errore giudiziario», disse.

