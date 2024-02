Le prime ipotesi:  al Pd 11 seggi, FdI si ferma a 7 

L’annuncio della vittoria del centrosinistra arriva a notte fonda, quando ancora sul sito della Regione non sono stati inseriti i dati di tutte le sezioni elettorali. I voti agli aspiranti governatori sono ancora parziali, figurarsi le preferenze ai candidati consiglieri. In uno scenario del genere provare a disegnare la nuova assemblea regionale è un’impresa.

L’unica certezza riguarda gli equilibri tra maggioranza e opposizione: 36 seggi (compreso quello della presidente Alessandra Todde) al centrosinistra, altri 24 al centrodestra, tra cui quello di Paolo Truzzu. Nessun posto in Consiglio invece alla Coalizione sarda di Renato Soru e a Sardigna R-esiste di Lucia Chessa.

Nel centrosinistra il Pd sarà la forza più rappresentata in aula: le prime ipotesi parlano di 11 seggi. Quasi certa la conferma del segretario regionale Piero Comandini, il più votato della lista a Cagliari. In questo scenario dovrebbero andare 6 seggi al M5S, 4 ad Alleanza Verdi Sinistra, 3 ciascuno a Progressisti, Sinistra futura, Uniti per Todde e Orizzonte Comune, 2 al Psi. Nel centrodestra: 7 seggi a Fratelli d’Italia, 3 ciascuno a Riformatori sardi, Forza italia, Sardegna al centro-20venti e Psd’Az, 2 ciascuno a Lega e Pli, 1 all’Udc.

