Le prime corrono Playoff a rischio 

I playoff regionali in Eccellenza sono sempre più a rischio. Perché si disputino è necessario che il distacco fra seconda e terza non superi i 6 punti, altrimenti la vice capolista accede direttamente alla fase nazionale: al momento sono 11 quelli che distanziano il Latte Dolce (a quota 66, secondo a -2 dal Budoni) e il San Teodoro terzo, che domani peraltro dovrà osservare il turno di riposo già effettuato dal duo di testa. Il Budoni poteva dare una mano alle inseguitrici: avesse ottenuto la promozione in D tramite la Coppa Italia nazionale, chiudendo seconda in campionato, i playoff regionali si sarebbero giocati fra terza e sesta. Ma l’eliminazione dei galluresi al primo turno dieci giorni fa col Formia (ai rigori) ha escluso questa ipotesi.

Il duello

L’Eccellenza termina il 16 aprile, in caso di arrivo a pari punti ci sarà lo spareggio per il primo posto. Se non si dovessero effettuare i playoff regionali, la seconda classificata dovrà rimanere ferma oltre un mese, fino al 26 maggio, prima di giocare l’andata del primo turno nazionale contro un avversario del Lazio. In programma sfide di andata e ritorno, chi passa va al secondo round (con un club di Toscana o Umbria) che vale la D. Da inizio stagione è ormai una corsa a due, col Latte Dolce che ha accorciato le distanze mercoledì nell’infrasettimanale portandosi a -2 dal Budoni, tornato da solo in vetta l’11 febbraio con la vittoria per 2-1 nello scontro diretto. Domani alle 15 saranno entrambe in trasferta: la capolista a Iglesias, i sassaresi ad Arbus. All’ultima giornata c’è San Teodoro-Latte Dolce, partita che potrebbe essere decisiva non solo per la promozione ma anche per determinare o annullare i playoff.

RIPRODUZIONE RISERVATA