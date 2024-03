Le prime 10 ecoisole sono quasi pronte: al via da metà aprile 

Le prime dieci postazioni (delle trentacinque complessive) entreranno in funzione a metà aprile. La fase uno della raccolta differenziata automatizzata, che agevola i residenti nel corretto smaltimento di carta e cartone, plastica, vetro, latta e lattine, e rifiuti organici, sta per partire. Non ci sarà la possibilità di conferire il secco perché, come noto, questo viene calcolato con il sistema della tariffa puntuale. Il Comune sta completando il montaggio delle dieci ecoisole che potranno essere utilizzate in ogni momento, tutti i giorni h24, indipendentemente dal calendario di raccolta porta a porta. Ma bisognerà rispettare determinate frequenze: per tutta la fase sperimentale, infatti, ogni cittadino potrà conferire l’umido due volte in un trimestre, mentre carta, vetro e plastica una volta, sempre ogni tre mesi (dal 1° aprile al 30 giugno, dal 1° luglio al 30 settembre e dal 1° ottobre al 31 dicembre).

Per ogni isola ecologica sono indicate le strade di riferimento e i cittadini stanno ricevendo in questi giorni la comunicazione nella cassetta della posta. Per utilizzare l’ecoisola occorrerà strisciare nell’apposita fessura la ecocard (quella che si utilizza per conferire all’ecocentro), quindi si dovrà selezionare il tipo di rifiuto che si intende conferire, inserendolo poi all’interno dello sportello dedicato. ( ma. mad. )

