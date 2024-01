Le preziose carte segrete  di Francesco Cossiga presentate a Montecitorio  

«I ricordi sono come i sogni: si interpretano», scrive Leo Longanesi. E tanti ricordi, da interpretare per capire meglio la storia italiana del secondo dopoguerra, scaturiscono dall’Inventario dell’archivio di Francesco Cossiga presentato ieri a Roma, nella Sala della Regina di Palazzo Montecitorio. «Sono convinto che questo dono di memoria storica, che viene oggi presentato al pubblico, sarà di grande utilità e beneficio per tutti», ha dichiarato il presidente della Camera Lorenzo Fontana prima degli interventi di Giuliano Ferrara e Miguel Gotor.

Donazione

Carte segrete, donate alla Camera dei deputati dai figli Anna Maria e Giuseppe, specchio dell’attività di un politico vitalissimo, che, dopo un lungo e tenace lavoro di riordino e catalogazione, sono a disposizione di chiunque voglia approfondire temi e filoni legati all’impegno di un leader che ha ricoperto le più alte cariche dello Stato. La versione in volume dell’Inventario, pubblicata anche in rete (https://archivio.camera.it/), è preceduta dai saggi scritti da amici e collaboratori: Giuliano Amato, Elisabetta Belloni, Gianni De Gennaro, Marco Minniti, Enzo Mosino, Ludovico Ortona, Paolo Savona, Carlo Viviani, Luigi Zanda. Con loro il giornalista algherese Pasquale Chessa, già vicedirettore di Epoca e Panorama, nel ruolo di biografo, custode e curatore dei documenti.

La lettera a Segni

«Un fondo di questo tipo – aggiunge Chessa – non è il riflesso di una vita intera ma di ciò che è sopravvissuto per caso o per scelta. Le carte di Francesco Cossiga sono l’immagine di una carriera politica molto intensa». Chessa consulta il corposo archivio (composto da 308 buste, nelle quali sono raccolti quasi 3.500 fascicoli) ed evoca alcuni momenti cruciali. «Troviamo la lettera in cui suggerisce ad Antonio Segni di stringere un accordo con Aldo Moro. Gli spiega come si fa a diventare presidente della Repubblica quando manca poco più di un anno alla fine della presidenza Gronchi e c’è uno scontro in atto sulla svolta di centrosinistra di Moro. Segni manteneva invece una posizione più tradizionalista e ortodossa. Cossiga in una lettera straordinaria scrive: Bisogna tenere conto di quello che pensa Moro perché nel gioco dei bilanciamenti all’interno della Democrazia Cristiana se viene fatto uno strappo a sinistra poi ci sarà una ricucitura a destra . Indica al futuro presidente della repubblica quale è il suo punto di forza nella corsa verso il Quirinale». Con nitidezza emerge il rapporto con il Papa polacco: «Per 42 volte ha incontrato Karol Wojtyla. Giovanni Paolo II, in un’occasione, gli chiede: Per quale motivo c’è un antipapismo così forte nella cultura italiana? Cossiga risponde così: è colpa vostra, è colpa di Pio IX . L’aspetto più sorprendente è il modo con il quale mette da parte i materiali. Raccoglieva tutto, era bulimico: appunti, lettere, interviste – in una di queste rivela a L’Unione Sarda, nel maggio del 2001, di voler fondare il partito dei Quattro cinghiali -. Quando era presidente della Repubblica faceva trascrivere i suoi discorsi. Un mare magnum nel quale c’è quasi tutta la realtà italiana».

La storia dell’Italia

«Speriamo che l’archivio possa contribuire alla maggiore conoscenza della storia del nostro Paese e ad avvicinarsi di più all’uomo dietro al personaggio », scrivono i figli Anna Maria e Giuseppe. Elisabetta Belloni, direttrice del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, nel suo ricordo, sottolinea che «Cossiga era profondamente vincolato alla sua sardità, a un genere di sardità destinato alle tristezze ancestrali, ai rimorsi irredimibili e alla morale fatalista, quando non cupa, che animano i personaggi degli autori che maggiormente amava e spesso citava come Grazia Deledda, Emilio Lussu, Giuseppe Dessì. Come Salvatore Satta, del quale una volta volle parlarmi, definendolo un grande testimone civile cui siamo tutti debitori». Pasquale Chessa continua a scorrere le pagine dell’Inventario: «Cossiga era molto colto. L’ho visto confrontarsi su temi teologici molto impegnativi con Joseph Ratzinger. Giuliano Amato mi ha sempre detto: prima di parlare con lui di argomenti costituzionali dovevo prepararmi. Era un uomo sempre capace di sorprendere i suoi interlocutori. I sardi, amava dire, si dividono in due grandi categorie: i sardi muti come Antonio Gramsci e i falsi loquaci, ecco io sono un falso loquace».

