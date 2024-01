«Le precipitazioni saranno irrilevanti» 

Un po’ d’acqua l’ha fatta stanotte nel Nord dell’Isola e sulla costa orientale, ma è stata poco più di una spruzzata dovuta a una depressione dal Mediterraneo occidentale i cui effetti si sono già esauriti. Per il resto, nelle carte dei meteorologi, una pioggia degna di questo nome proprio non viene fuori dai modelli matematici. Di certo, la Sardegna resterà all’asciutto ancora per un bel po’, sprazzi di precipitazioni a parte, e l’agricoltura dovrà farci i conti. Anzi, dovrà continuare a farlo in un inverno decisamente secco e, peraltro, spesso caratterizzato da temperature più alte rispetto alle medie stagionali.

Stiamo secchi

Dall’Ufficio meteorologico dell’Aeronautica militare della base di Decimomannu, certo non si sparge ottimismo sul futuro immediato delle coltivazioni nell’Isola. «I modelli matematici», conferma il luogotenente Girolamo Paciolla, «non prefigurano precipitazioni di una qualche rilevanza». Anzi, già da oggi - dopo una notte un po’ “bagnata” in Gallura e nel versante orientale ma niente di che, nessuna illusione - la situazione meteorologica nell’Isola dovrebbe tendere a un miglioramento: festeggia tutt’al più chi ha l’impianto fotovoltaico sul tetto di casa, ma non certamente chi ha un campo coltivato. «La situazione migliora da oggi», spiega meglio il luogotenente Paciolla, «perché la perturbazione che ha rilasciato un po’ di precipitazioni nella notte appena trascorsa è andata verso sud-est, lasciando così spazio a una situazione meteorologica più stabile». E senza precipitazioni.

Situazione stabile

La giornata di oggi è solo il principio del miglioramento delle condizioni sulla Sardegna: «La perturbazione si allontana», riassume il meteorologo dell’Aeronautica militare, «il clima si fa più secco e di conseguenza avremo una nuvolosità scarsa, con ampi spazi soleggiati un po’ su tutta la regione». E poi? «Questa situazione di tempo stabile», aggiunge il luogotenente della base di Decimomannu, «la ritroviamo anche domenica. Lunedì ci aspettiamo un flusso di correnti occidentali, quindi più umide, il che porterà una nuvolosità alta stratificata con condizioni di variabilità: certo, qualche pioggia sparsa ci sarà, ma non significativa». Insomma, sulle carte dei previsori la “grande innaffiata” proprio non compare. Se poi i modelli matematici indicano «a partire da mercoledì-giovedì una rimonta dell’alta pressione», aggiunge il luogotenente Paciolla, «le precipitazioni non possono entrare nelle previsioni meteorologiche».

Non ci sarà freddo

Oggi « temperature stazionarie, che tenderanno ad aumentare soprattutto nei valori massimi pur restando nelle medie stagionali», conclude il previsore dell’Aeronautica militare: «Quindi non come la settimana scorsa, più calda rispetto alle medie stagionali». E lo chiamano inverno.

RIPRODUZIONE RISERVATA