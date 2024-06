Le Poste si rifanno il look 

Più confortevole, sicuro e a basso consumo energetico. Dopo i lavori di ristrutturazione, l’ufficio postale di via Cedrino ha riaperto al pubblico in versione “Polis” offrendo nuovi servizi, tra cui quelli Inps. Poste italiane ha riorganizzato gli spazi per migliorare il confort e la facilitazione dell’accesso ai servizi. In quest’ottica, tra le altre opere, si inseriscono la nuova configurazione della linea di sportelleria, con altezze ribassate per agevolare tutti i segmenti di clientela e postazione di lavoro ergonomica per favorire una corretta postura, e l’installazione di un sistema di ventilazione meccanica controllata per il ricambio continuo e alla purificazione dell’aria, oltre che al recupero energetico. Particolare attenzione anche per la sicurezza: l’ufficio postale è stato dotato di impianto di videosorveglianza a circuito chiuso collegato con la Security Room di Genova. (ro. se.)

RIPRODUZIONE RISERVATA