Le Poste festeggiano i cento anni dell’ex impiegato 

Per il neocentenario Emilio Marroccu arriva un altro attestato di stima. Marrocu ha festeggiato un secolo di vita lo scorso 1° marzo e ieri è stato ricevuto nell’ufficio postale di via Torino, dal direttore provinciale di Cagliari e del Sud Sardegna, Daniele Evangelisti, e dalla direttrice della sede, Carla Murgia. Nel corso dell’incontro è stata consegnato al centenario un attestato con gli auguri per l’importante traguardo raggiunto, a suggello dell’affetto e della fiducia dimostrati verso l’azienda negli anni. Al termine della cerimonia, il signor Emilio ha ringraziato gli ospiti dando appuntamento a tutti per il prossimo anno, con la classica formula in sardo: «A s’annu chi benit!». «Essere qui, oggi, per rendere omaggio al Signor Marrocu» – ha commentato Evangelisti – conferma la vicinanza di Poste alla comunità di Guspini. Il suo sostegno e la sua lealtà sono per noi motivo di grande orgoglio e un incentivo a proseguire al meglio con il nostro lavoro». Nato ad Arbus, padre di 3 figli, nonno e bisnonno, ha lavorato come lattoniere a Montevecchio.

Dotato ancora di ottima vista, firma senza l’ausilio di occhiali: ha anche recentemente ricevuto dal ministero dei trasporti il rinnovo della patente.

