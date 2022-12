«Le polemiche non risolvono i problemi» 

«La politica è una cosa seria, le polemiche fini a se stesse non risolvono i problemi», così il sindaco di Selargius Gigi Concu replica alla minoranza che, nel tracciare il bilancio dei primi sei mesi di amministrazione in Comune, ha bocciato la Giunta su tutti i fronti. Dalla cultura allo sport, sino alle attività produttive, l’insufficienza dell’opposizione è per tutti i settori del Municipio.

La replica

«Se i colleghi di opposizione smettessero di giocare a travestirsi da maestrini e iniziassero a fare proposte costruttive invece di limitarsi a elencare ciò che non va, gliene saremo grati tutti», continua il sindaco. «Invece continuano a ripetere come un disco rotto lo stesso repertorio che in campagna elettorale abbiamo sentito ogni giorno, e che, visto il risultato, è evidente non li abbia portati dove speravano. Le criticità che la nostra, come ogni altra amministrazione, sta attraversando sono palesi», ammette Concu, «anche se la minoranza non ci legge i suoi appunti. Noi cerchiamo ogni giorno di trovare soluzioni ai problemi immediati e portiamo avanti gli iter per i prossimi interventi. Sarebbe piaciuto certamente anche a noi organizzare grandi eventi per Natale e dare contributi a tutti ma purtroppo non abbiamo la bacchetta magica e non abbiamo ancora imparato a far cadere i soldi dal cielo».

La questione Tari

Fra le critiche mosse dalla minoranza i rincari sulla Tari. «Ancora una volta i colleghi dimostrano di non essere attenti, dal momento che è stato spiegato chiaramente che gli aumenti non dipendono dall’amministrazione», dice il sindaco Concu. «Attendiamo da sei mesi che invece di limitarsi a fare polemiche strumentali e fini a se stesse i colleghi inizino a fare un’opposizione costruttiva portando in Consiglio proposte realizzabili, perché la città ha bisogno di questo. L’ostruzionismo invece, che vede la minoranza da inizio mandato tentare di bloccare ogni pratica che arriva in Consiglio, fa perdere tempo a tutti e danneggia anche i cittadini che attendono da tutti noi risposte e non questi continui show».