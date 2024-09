Le polemiche dopo l’uragano 

Atlanta. L'uragano Helene si lascia alle spalle una scia di distruzione e morte, diventando oggetto di un nuovo scontro elettorale. Mentre le vittime salgono a più di 100, Donald Trump è volato in Georgia, uno degli Stati colpiti, per toccare con mano i danni, incontrare gli sfollati e criticare la rivale Kamala Harris. Joe Biden «dormiva» nel fine settimana invece di organizzare gli interventi nelle aree devastate, ha attaccato Trump, notando come Harris, che ha fatto alcuni comizi in Nevada, sarebbe dovuta andare nelle zone travolte da Helene.

Approfittando di un apparato di viaggio più snello e flessibile di quello del presidente e della vice, Trump ha colto l'occasione per arrivare per primo in Georgia, uno degli Stati chiave che Trump perse nel 2020. Dalla Casa Bianca Biden ha assicurato che il governo federale «aiuterà gli Stati colpiti finché ce ne sarà bisogno» e ha definito Helene una tempesta storica, «qualcosa che non abbiamo mai visto prima». Biden visiterà le aree colpite domani o mercoledì.

RIPRODUZIONE RISERVATA