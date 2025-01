Le poesie di bimbi e nonni premiate in Municipio 

«Tortolì allegada in sardu!» Si è conclusa con un coro all'unisono dei bambini e uno scroscio di applausi la premiazione ieri in Comune del concorso di poesia in limba “Tortoliricas is bellesas de Tortolì”. L'iniziativa promossa dall'amministrazione e portata avanti dallo Sportello lingua sarda ha coinvolto 60 alunni delle classi quarte delle scuole primarie.

Poesie scritte dai bambini insieme a genitori e nonni perché questo era lo spirito: il confronto intergenerazionale, l'uso della lingua in famiglia. Le poesie sono state selezionate dal poeta Pietro Falchi che si è detto «colpito dai versi». Sono stati premiati con un attestato dal sindaco Ladu e dai responsabili dello Sportello linguistico: Carlo Cabras che ha dedicato la poesia a "Diddino Pinucciu" emigrato in Germania, Francesca Loddo con "Terra mia", Giovanni Pisanu con "Is tresi turris de Portu", Samuel Moniz con "Su Mari", Arianna Caddori con "Santu Andria”, Nicole Licciardello con "Tortohelie", Martina Marongiu con "Portu Frailis", Simone Lai con "Su boscu de Suèrgiu", Francesco Deplano con "Su Giganti de perda", Valentina Osta con "Sa Capitali de s'Ogliastra", Alessia Ghironi "Sa torrada de sa serenada", Ambra Betti con "A Portu Frailis istimau".

L'assessora alla cultura Rita Cocco: «Un grande lavoro per preservare la nostra cultura, capire chi siamo e da dove veniamo».

