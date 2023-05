Le pizzaiole più forti degli attentatori  

«Non ci siamo fermate e abbiamo aperto subito. Certo i danni sono molti e non avendo a disposizione per un po’ il loggiato con i posti all’aperto, avremo un calo del lavoro. Ma non ci siamo volute arrendere». Tiziana Orani, Francesca e Giulia Angius dopo il rogo che nella notte tra giovedì e venerdì ha distrutto la parte esterna della pizzeria L’Incanto, in via Serri a Is Corrias, sono riuscite a sistemare il locale ed essere operative già venerdì sera, a nemmeno ventiquattr’ore dall’incendio doloso. E così mentre le indagini della Squadra Mobile vanno avanti, titolari e dipendenti della pizzeria-trattoria provano ad andare avanti. «Ringraziamo tutte le persone che ci hanno aiutato e supportato per sistemare il grande caos e che hanno reso possibile la riapertura immediata. Siete stati tantissimi».

I messaggi

Dopo quanto accaduto, i messaggi di vicinanza ai titolari del locale sono stati numerosissimi. E anche la disponibilità nel dare una mano per provare a riaprire. «La parte distrutta era l’esterno. Per fortuna le fiamme non hanno raggiunto l’interno», evidenziano ancora dalla pizzeria. Così dopo ore e ore di grande fatica, per ripulire il loggiato e rendere presentabile l’ingresso, è arrivato l’annuncio dell’apertura già nella sera di venerdì. Ma i danni sono ingenti. Circa 60mila euro. Forse di più. E soprattutto i tempi: perché nonostante l’assicurazione, non si sa quando sarà possibile ripristinare il loggiato esterno. «D’estate lavoriamo molto all’esterno. Dobbiamo mettere in conto un calo almeno del 50 per cento per i prossimi mesi», aggiunge Francesca Angius.

Il raid

Le fiamme hanno divorato tavolini e sedie, mandato in frantumi vetri, danneggiato la copertura e distrutto altre attrezzature. L’incendio è stato doloso. Le telecamere hanno ripreso l’azione di due uomini in piena notte, poco dopo le tre. Incappucciati, hanno gettato nel cortile della pizzeria una tanica di benzina facendo partire il rogo. Poi sono scappati, uno in via degli Astri e l’altro oltre via Serri. Il pronto intervento dei vigili del fuoco ha evitato che le fiamme raggiungessero anche l’interno del locale. Gli investigatori della Mobile sono al lavoro per scoprire cosa ci sia dietro il grave atto intimidatorio. «Abbiamo sempre lavorato senza alcun problema. Non sappiamo davvero chi possa avercela con noi e perché».