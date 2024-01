Le piste ciclabili? Poche e pericolose  

A Monserrato, dove il ciclismo ha una grandissima tradizione, le piste ciclabili sono poche e fatte male. Lo sostengono le associazioni degli appassionati del pedale che lanciano un appello al Comune.

Gli appassionati

«Le ciclabili non sono sicure, ecco perché non ci passa quasi mai nessuno», denuncia Gino Mameli, conosciutissimo presidente dell’associazione che porta il suo nome e organizzatore dell’importante “Coppa Città di Monserrato”: «Chi va in bici preferisce passare dove ci sono le auto, paradossalmente è più sicuro». E cita qualche esempio: «La pista di via Caracalla è delimitata da un cordolo, come giusto che sia per ogni ciclabile, ma è stretta e se un ciclista con il pedale tocca il cordolo, rischia di cadere. Se fosse larga non succederebbe».

Poi c’è quella che da via San Gottardo arriva alla fine di via Riu Mortu, prima della grande rotonda. Lungo quel percorso ci sono vari incroci. «Le auto che svoltano non si fermano per vedere se sta passando una bici; io stesso per poco non venivo messo sotto», racconta. «La pista è stretta, si trova in mezzo tra i parcheggi e il marciapiede, e non è protetta dal cordolo. Andava fatta più larga. Bisogna anche segnalare la presenza della pista all’altezza delle strisce pedonali, perché chi attraversa non controlla e si rischia l’incidente. I cartelli vanno messi anche a ogni incrocio». Per Mameli, «o si rifanno con i giusti criteri o meglio non averle. Alcune vennero fatte tanto tempo fa e da allora non sono state rifatte come si deve».

I progetti

Lo scorso anno l’associazione Fiab e il Comune avevano concordato durante un incontro sulla necessità di dotare la città di percorsi ciclopedonali definiti che la colleghino coi punti nevralgici, tra cui la Cittadella Universitaria. Il Comune si è impegnato a reperire i finanziamenti necessari. «Ma non ci hanno fatto sapere nulla», dice il presidente di Fiab Virgilio Scanu: «Dieci anni fa Monserrato, con la sua storia ciclistica, era tra i Comuni della città metropolitana all'avanguardia. Ma oggi è ancora l'unico che permette la ciclabilità nelle corsie preferenziali, con la Cittadella a due passi ancora isolata. Le ciclabili sono strette e discontinue, ormai scolorite e quindi non visibili, ma dove le hanno riparate con nuovo asfalto non hanno provveduto a ritracciarle».

Inoltre c’è anche un progetto della Città metropolitana sulla rete ciclabile tra Cagliari e Selargius. L’intervento sarà nei pressi dell’intersezione di Is Pontis Paris e saranno realizzati percorsi che collegheranno i tratti della rete ciclabile metropolitana già presenti, tra cui quella di Monserrato.

RIPRODUZIONE RISERVATA