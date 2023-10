Le piramidi in pietra, attrazione agli Scogli Rossi 

Ad Arbatax la grande attrazione non sono più solo i famosi Scogli rossi. Da un po' di tempo infatti è un continuo viavai di turisti che dopo aver ammirato la cattedrale di porfido rosso proseguono il tour lungo il piazzale sino al fondo della cava. Sotto il costone, sugli scogli fronte mare ecco apparire delle piramidi realizzate con pietre in equilibrio. Le "Piramidi di Mirai", cosi è stato ribattezzato il percorso. Un luogo accogliente e curato, dove sono state realizzate diverse installazioni grandi e piccole che ricordano l'arte dello stone balancing: le pietre in equilibrio, opere in cui vengono impilati sassi, ciottoli o pietre l’uno sull’altro per creare una piccola scultura che stia in equilibrio senza mezzi di supporto.

Armati di smartphone i curiosi scattano foto e selfie. A realizzare queste opere è Luciano Mirai. «L'idea è nata durante il lockdown, quasi per gioco. All'inizio ne avevo realizzato una fila di 15 un modo per rendere omaggio a mio padre. Quando andava a pescare si fermava 15 miglia a largo in prospettiva in questo punto. Poi mi piacevano e ho continuato a farne altre». Ad aiutarlo c'è l'amico Marco Perdisci: «Ogni giorno in tanti vengono a visitarle, turisti da tutto il mondo. Scattano foto, siamo contenti che piacciano. Ogni tanto qualcuna cade a causa del vento e del mare ma noi le ricostruiamo». Tra le opere spunta anche una scultura realizzata sulla pietra in granito dall'artista Roberto Arzu in memoria di "Brioscia", un giovane di Arbatax scomparso prematuramente.

