«Le piogge non garantiscono l’acqua per i campi» 

Cinquemila ettari di terreno agricolo che a causa della siccità del 2024 non ci sono più in tutta la Provincia e che non ci saranno neanche quest’anno nonostante le piogge. È uno dei gravi problemi cui la Coldiretti ieri mattina, nel corso dell’inaugurazione della nuova sede di Muravera (e del Sarrabus-Gerrei), ha chiesto alle istituzioni di porre rimedio. «Servono opere – ha spiegato Giuseppe Casu, direttore provinciale Coldiretti – ad esempio un piano per il recupero delle acque reflue. Stiamo chiedendo un tavolo con la Regione e tutti gli enti interessati, è necessario prendere subito delle decisioni».

La sede di Muravera si trova in via Roma, di fronte al San Marcellino. Negli uffici lavorano sei dipendenti. «Ci abbiamo messo un po’ – spiega Giorgio Demurtas, presidente provinciale Coldiretti – a trovare una sede adeguata, da oggi sarà un punto di riferimento per gli agricoltori e l’intera comunità».

Oltre alla siccità nel Sarrabus c’è da affrontare il problema della salinizzazione delle falde acquifere: «Occorre trovare i fondi – aggiunge Demurtas – in particolare per completare l’impianto irriguo del consorzio di bonifica inaugurato lo scorso anno. Occorre cioè collegare Prosciumini con i monti sopra San Vito per far arrivare, appunto, l’acqua da lì e poi metterla in rete. Mi auguro che i sindaci del territorio si mobilitino per far sì che l’opera venga conclusa».

La sede dell’associazione è stata benedetta da don Giuseppe Orrù, parroco di Settimo San Pietro e padre spirituale della Coldiretti. (g. a.)

