Le piogge ingrossano il Flumendosa, chiuso il guado 

Stop al passaggio lungo l’alveo tra Villaputzu e Muravera. Domenica sera il Flumendosa, in seguito alle abbondanti precipitazioni nelle zone interne dell’Isola, ha ripreso a scorrere e, in via precauzionale, il passaggio è stato chiuso. In vista di questa evenienza, ampiamente prevedibile, la ditta di Tortolì incaricata dal Comune di Villaputzu è al lavoro dal 7 ottobre per realizzare il guado rialzato che dovrebbe consentire il transito anche durante il deflusso del fiume con basse portate d’acqua. Lavori che dovrebbe essere ultimati nei prossimi giorni.

Il sindaco di Villaputzu Sandro Porcu ha spiegato che «la situazione è sotto stretto monitoraggio ma non desta preoccupazione» e che «il guado rialzato sta funzionando». I nove tubi scatolari posizionati, insomma, hanno retto la pressione dell’acqua e il livello del fiume è al di sotto dell’altezza del guado. I cittadini attendono il termine dei lavori per scongiurare un drastico isolamento del paese. Per il momento per raggiungere Villaputzu occorre fare il giro da Quirra, e cioè diciassette chilometri anziché tre.

E resta anche il mistero sui tempi di ristrutturazione del vecchio ponte in ferro (l’intervento è in carico alla Provincia del Sud Sardegnaq): la data indicata sul cartello del cantiere è quella del 3 giugno 2025. (g. a.)

RIPRODUZIONE RISERVATA