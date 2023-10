Le pinete ripulite dai volontari 

In centocinquanta hanno indossato i guanti e preso le palette per ripulire le pinete di Porto Giunco e Campulongu in occasione della giornata ecologica promossa dal Comune e dall’Area Marina Protetta. Assieme ai volontari anche numerosi consiglieri comunali e il sindaco Gianluca Dessì. «È stata una splendida giornata – ha spiegato Sebastiano Ledda, consigliere con delega all’ambiente – con una partecipazione imponente che ha coinvolto tutte le fasce di età. Numerose le associazioni che ci hanno dato una mano».

Nelle pinete c’era di tutto: tant a plastica, bottiglie di birra, ombrelloni, cicche di sigarette, persino un barbecue arrugginito. Oltre 50 i sacchi raccolti e ritirati dalla Cosir, l’azienda che si occupa del servizio rifiuti. I volontari si sono ritrovati poi in piazza Hack per un rinfresco offerto dalla Pro Loco e per attività di divulgazione sull’ambiente marino, sui rifiuti e sull’importanza della Citizen Science, del semplice cittadino cioè che collabora con gli esperti per la raccolta di dati scientifici. (g. a.)

