Le pietre “Siste Viator” per il Cammino di Bonaria 

Sabato 24, festa del patrono San Giovanni Battista, sarà una giornata storica per la comunità sedilese.

Saranno infatti posate e benedette le pietre “Siste Viator” del “Cammino di Bonaria”, a partire dalle 9, in località Bolisai e successivamente davanti alla statua di San Costantino a Su Fronte Mannu e a Santa Croce. Alla cerimonia, che si terrà alle 11.30 nella chiesa di San Giovanni Battista, prenderanno parte il vescovo di Alghero-Bosa Mauro Maria Morfino, il parroco Battista Mongili, il sindaco Salvatore Pes. Saranno inoltre presenti Luisa Carta e Antonello Menne, presidente dell’associazione “Il Cammino di Bonaria”.

«Quella di Sedilo – afferma Salvatore Pes - è considerata una delle tappe più significative del pellegrinaggio e di questo siamo molto orgogliosi. Nel corso della cerimonia verranno illustrati i motivi della nostra partecipazione ed inoltre verrà presentato tutto il percorso completo, con toponomastica, segnaletica e luoghi di accoglienza per i pellegrini». Le altre tappe in provincia di Oristano, oltre a Sedilo, sono Fordongianus, Usellus e Sini. L’itinerario religioso parte da Olbia per arrivare a Cagliari dopo dodici tappe e snodandosi lungo 250 chilometri.

«È un percorso spirituale importante – evidenzia Antonello Menne - ma aperto a tutti coloro che in qualche modo vogliono riscoprire se stessi». ( s. c. )

