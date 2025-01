Le pietre dei viandanti nelle tre chiese 

“Siste viator”. Fermati, viandante. Un invito latino a soffermarsi un momento, anziché proseguire distrattamente il proprio cammino. Dalla prossima primavera, quando partirà il nuovo Cammino di Bonaria, i pellegrini si fermeranno per pregare, riflettere e riposarsi anche a Monserrato.

Le nuove pietre

Tre pietre con la scritta Siste Viator sono state acquistate dal Comune e saranno posizionate in corrispondenza delle tre parrocchie della città, diventata la penultima tappa del pellegrinaggio ideato dall’avvocato Antonello Menne. Un percorso di 350 chilometri, dalla basilica di San Simplicio a Olbia a quella di Bonaria a Cagliari, che attraversa quasi 30 centri abitati, per testimoniare la devozione del popolo sardo verso la sua massima patrona. Concepito nel 2020 e inaugurato nel 2022 con la posa della prima pietra a Olbia, entro la primavera il cammino avrà una guida completa online con tutte le indicazioni per i pellegrini, comprese quelle per la parrocchia del Santissimo Redentore, per quella di Sant’Ambrogio e quella di San Giovanni Battista de La Salle. La cerimonia della posa è prevista per i primi di febbraio.

Il parroco

È stato il parroco della chiesa del Redentore, don Nicola Ruggeri, ad avanzare all’amministrazione la proposta di acquisto delle pietre. «Emulando i cammini più grandi, come quello di Santiago, questo percorso è un’occasione propizia per riscoprire sé stessi e ritrovare il contatto con la natura», le parole del sacerdote. «Sarà certamente immagine di un cammino introspettivo e spirituale di riavvicinamento alla fede, sappiamo che il pellegrinaggio orizzontale in Terra è sempre immagine di quello che l’uomo fa verso le cose di lassù».

Turismo religioso

Un’occasione anche dal punto di vista della valorizzazione turistica. I partecipanti alloggeranno in b&b, ostelli e agriturismi, a cui si chiede di applicare la “tariffa del pellegrino”, a prezzo calmierato. «Oltre ad avere una valenza religiosa per i fedeli che lo percorrono, il cammino è rilevante anche a livello turistico ed economico, per l’indotto che sarà generato nel momento in cui tanti fedeli sosteranno in città», conferma l’assessora al Turismo Emanuela Stara. «Siamo orgogliosi di farne parte, anche perché Monserrato è la penultima tappa prima dell’arrivo a Bonaria, dunque decisamente importante». Soddisfatta la presidente della commissione Cultura, Maria Caterina Argiolas. «Un cammino che unisce spiritualità, introspezione e apertura verso l’accoglienza, il tutto incorniciato dall’avvolgente natura isolana».

