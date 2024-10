«Le pietre colorate in cambio di un sorriso» 

«Servono colore, empatia e affetto per far sorridere le persone di tutte le età». Stefania Vacca ha 54 anni, è di Assemini è nonna di tre nipoti, ama disegnare sulle pietre e poi le “semina” nella cittadina: «Non mi fermo più, è una passione irrefrenabile».

L’amore per la decorazione dei sassi per lei è stato il classico colpo di fulmine: a fine estate è incappata nel gruppo Facebook “Un sasso per un amico” e si è acceso in lei il desiderio di donare un momento di gioia a sé stessa e agli altri. Così Stefania Vacca ha aderito all’iniziativa nazionale, cominciando a “liberare” sassi per le vie asseminesi e non solo: «Ospedali, bar, negozi, li abbandono dappertutto, vengono raccolte dalle persone curiose e felici».

Dal Veneto

Il gruppo di decoratori è nato in Veneto nel 2021: «Lo scopo - racconta l’ideatrice Manuela Divicari, 65 anni, infermiera in pensione - è quello di dare prova della propria creatività e strappare un sorriso a chi trova i ciottoli disegnati. Le piccole opere d’arte vengono liberate tra strade, piazze e parchi oppure regalate. Chiunque li trova o li riceve è felice di tenerseli per sé o “seminarli” per dare gioia ad altre persone».

Il successo

Un successo in tutta Italia. «Non mi sarei mai aspettata – prosegue Manuela Divicari – un successo del genere, dilagato dall’8 marzo in poi». L’entusiasmo va ora a scontrarsi con la gestione di un gruppo di circa 80mila persone di tutta Italia e con la necessità di dimostrare che i sassi non provengono dalle zone dove è proibito raccoglierli: «È severamente vietato - spiega - prendere ciottoli, ghiaia, sabbia e altre materie dal letto dei fiumi, torrenti e canali pubblici, ovviamente dalle spiagge». Per questo chi ha aderito al gruppo acquista i sassi o li raccolgono dalla strada e in campagna per poi lavarli, disinfettarli e infine decorarli.

In città

Ad Assemini Stefania Vacca è la promotrice: «Il mio primo lavoretto - racconta - l’ho liberato in una via di Assemini e non so che fine abbia fatto». Sono seguiti decori con animali, fiori, volti: «Quelli che mi divertono di più raffigurano i gatti, ma i più rappresentativi sono le riproduzioni di angeli, della sacra famiglia e del messaggio “Dio ama ognuno di noi” ».

Stefania Vacca crede che Assemini abbia bisogno di un po’ di colore: «Le ultime pietre le ho abbandonate pochi giorni fa. Ci sono tante persone sole che hanno bisogno di momenti calorosi e compagnia. Condividendo con loro un dono si fa un piccolo gesto altruistico».

Per Stefania Vacca non è solo un passatempo rilassante: «Amo disegnare e condividere la mia passione con chi trova i miei lavori. È vero che i colori acrilici sono molto costosi. Per questo quando qualcuno suppone che ci sia uno scopo di lucro, non nascondo di rimanerci male». Ad ogni modo sono maggiori i riscontri positivi perché l’unico obiettivo è donare un tocco di ispirazione, spensieratezza e allegria a chi trova un sasso lungo il suo cammino».

RIPRODUZIONE RISERVATA