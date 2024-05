«Le piazze non sono proprietà privata» 

Per Confcommercio di Alghero è di vitale importanza mantenere le superfici di piazze e slarghi conquistate durante l’emergenza Covid. I dehors e i tavolini all’aperto non devono arretrare nemmeno di un centimetro. «Abbiamo aziende che stanno ancora arrancando, cercando di uscire da una situazione folle, – spiega Massimo Cadeddu, presidente cittadino – la nostra richiesta di proroga all’amministrazione, infatti, è sempre attiva». Confesercenti, invece, con Mario Daga, non la pensa esattamente così. «Non siamo d’accordo con la proroga fino al 31 dicembre, in emergenza figuriamoci se accettiamo l’ingerenza di un Governo, per far diventare strutturale quella che appare come una forzatura». Il presidente territoriale di Confesercenti Alghero parla di «concessioni sconclusionate di suoli pubblici». Tavolini e sedie ovunque, anche in mezzo alla strada, nei parcheggi. Il Comitato del centro storico “Alguer Vella” ad aprile aveva incontrato il sindaco Mario Conoci con gli assessori all’Urbanistica, allo Sviluppo, al Turismo e il comandante della polizia locale.«In quell'occasione abbiamo espresso la nostra contrarietà al rinnovo delle proroghe - ricorda il presidente del Comitato Gavino Scala – vogliamo che si ritorni a quanto stabilito dal regolamento che disciplina la concessione delle aree pubbliche. Anche perché l’emergenza sanitaria è cessato. Nulla contro l'attività imprenditoriale – ma il suolo pubblico per sua natura è luogo del passeggio, dell’incontro, della socialità. Questa è la sua vocazione. Le piazze non sono di proprietà di qualcuno, ma della gente».

RIPRODUZIONE RISERVATA