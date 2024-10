Le piazze? Le diamo in gestione ai privati 

Inviato

Sinnai. Qualcuno che si prenda cura dell’arredo pubblico, del verde e dei giochi per i bambini, organizzi momenti ricreativi, apra i cancelli la mattina e li chiuda la sera, garantisca il presidio del luogo e scongiuri l’ingresso delle moto e il ripetersi dei raid vandalici che una ventina d’anni fa avevano indotto il Comune a recintarle e, da allora, a tenerle chiuse: a Sinnai due piazze che da tempo sono tenute sotto chiave potrebbero presto tornare a disposizione dei cittadini. La prima è quella cosiddetta “della Cupola”, che si trova accanto al cimitero vecchio, tra le vie Piroddi e Marconi. La seconda sarebbe intitolata a papa Giovanni XXIII ma i navigatori satellitari non la riconoscono e per trovarla si deve cercare via Mascagni. Riaprirle in proprio, per il Comune, comporterebbe l’impiego di personale e la spesa di risorse finanziarie che non ci sono. Così l’idea è di affidarle in gestione: privatizzarle, in qualche modo, per renderle di nuovo frequentabili.

I dettagli, canone incluso, non sono ancora fissati: i bandi sono ancora tutti da scrivere. Unica certezza della Giunta: la concessione – sul modello della “ex casermetta” che funge da punto ristoro per chi frequenta la pineta comunale – avrà una durata di dieci anni.

Lavori in corso

«Vogliamo aprire a cooperative o operatori privati. Ci avevamo pensato già con la giunta guidata da Tarcisio Anedda», spiega Pusceddu, che di quella giunta era vicesindaca: «Se n’era occupato l’assessorato alle Attività produttive e Commercio, che era guidato da Franco Orrù, insieme agli uffici del settore. Era stata fatta una pianificazione generale per individuare le aree che si potevano dare in concessione a privati per esercizio di attività di commercio e collocamento di chioschi e giochi per bambini, e il Consiglio aveva dato il via libera. Stiamo procedendo in continuità».

Appena concluse le pratiche per la pineta (si parla di fine mese: è arrivata una sola offerta, il canone si aggira sui 20mila euro l’anno, che includono una quota che il Comune gira a Forestas, con cui è attiva una convenzione per la cura del vasto polmone verde) gli uffici si metteranno al lavoro sul bando per le due piazze destinate a fare da apripista. In quella vicina al cimitero un operaio, naso e bocca protetti da una mascherina, sta tinteggiando di un bel rosso vivo l’altalena, un altro sta esaminando i camminamenti sconnessi. «In questo momento – riprende la sindaca – sono in corso lavori di riqualificazione e messa in sicurezza sia nelle prime due piazze che vogliamo affidare in gestione sia in altre due: quella intitolata a Sant’Isidoro e quella di via Dessì. Sono già state smontate le panchine da sostituire, saranno sistemate le pavimentazioni, restaurati i giochi dove sono presenti e dove no ne saranno sistemati di nuovi. Vogliamo offrire spazi belli e sicuri dove portare i bambini».

«Attenzione ai bandi»

Il percorso è condiviso dalle varie forze politiche rappresentate in Consiglio. Dalle opposizioni arriva l’invito a non prevedere nei bandi condizioni che possano scoraggiare i potenziali gestori. «Sono contrario alle piazze chiuse – scandisce il consigliere Aldo Lobina – ma bisognerà vedere nel concreto come sarà predisposto il bando, non bisogna imporre clausole troppo pesanti».

«Da assessora – ricorda la consigliera Aurora Cappai – avevo curato io, nella scorsa consiliatura, il progetto di manutenzione delle piazzette, necessario perché possano essere date in gestione in modo semplice e immediato. I giochi sono vecchi, qualche settimana fa ne è stato transennato uno in piazza Sant’Isidoro. Sarà importante predisporre con attenzione i bandi per la gestione. È singolare che per la gestione della pineta ci sia stata una sola offerta: che tipo di clausole, in quel bando, hanno reso così difficoltosa la partecipazione?»

