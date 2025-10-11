Le piante ricoprono fiumi e canali 

I piccoli fiumi della Marmilla sono invasi dalla vegetazione a causa di decenni di incuria. Un problema che si ripercuote sulla sicurezza idraulica di 20 paesi che vivono, quando piove, con l’incubo alluvione. Per questo dal settore Ambiente della Provincia arriva l’approvazione di due importanti progetti di manutenzione idraulica, destinati a far compiere un ulteriore passo in avanti nella tutela del territorio e nella prevenzione del rischio idrogeologico.

Il primo riguarda il bacino del rio Mogoro, a monte della diga Santa Lucia mentre il secondo interessa i corsi d’acqua rio Sant’Elena e rio Mannu nei comuni di Siamanna, Siapiccia e Simaxis.

Rischio esondazioni

Per la manutenzione del rio Mogoro l’obiettivo è ripristinare la funzionalità idraulica e mitigare il rischio di esondazioni, in un’area che negli ultimi anni ha registrato numerose criticità legate al deflusso delle acque. Il progetto prevede un investimento complessivo di due milioni e 800mila euro. In particolare, si interverrà nella zona a monte della diga in località Santa Lucia, nel comune di Mogoro, dove si sono registrate le maggiori criticità. Il progetto è stato predisposto nel rispetto delle direttive regionali per la manutenzione degli alvei e la gestione dei sedimenti e le operazioni previste includono la rimozione selettiva della vegetazione invasiva, la pulizia dei corsi d’acqua da detriti e materiali accumulati, e il ripristino di opere idrauliche danneggiate.

I comuni

A essere coinvolti sono ben 17 comuni del territorio provinciale, tutti ricadenti nel bacino idrografico: Mogoro , Gonnostramatza , Masullas , Gonnoscodina , Simala , Baressa , Siris , Pompu , Baradili , Morgongiori , Curcuris , Ales , Villa Verde , Pau , Usellus , Albagiara , Sini . I principali corsi d’acqua dove si prevedono gli interventi sono invece Flumineddu, Favi, Benas, Gora Bingiana, Canali e De Forru, rio di Baressa, Funtana-Cilixia, Saduru, Coruna, Funtanedda, Canale Frissa. Il piano di manutenzione è stato elaborato con un approccio integrato, che considera le proiezioni future legate ai cambiamenti climatici e mira a garantire una gestione sostenibile delle risorse idriche.

Sant’Elena e Mannu

Parallelamente, è stato approvato anche il progetto esecutivo per la manutenzione del rio Sant’Elena e Mannu, redatto da Tonino Mulas e che riguarda invece i territori di Siamanna , Siapiccia e Simaxis . L’intervento, del valore complessivo di 180mila euro, è stato finanziato attraverso contributi regionali per un totale di 748mila euro e include lavori di pulizia degli alvei, rimozione di ostacoli al deflusso, sistemazione delle aree di sosta e occupazione, oltre alla predisposizione di piani di sicurezza e coordinamento.

