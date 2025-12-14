Le piante donate ai bimbi finiscono nella discarica 

Le piante donate ai bambini gettate in campagna in mezzo ai rifiuti. È la scoperta che non avrebbero mai voluto fare i volontari di Cittadinanza Oikos che nei giorni scorsi hanno trovato alcuni dei vasetti che erano stati distribuiti durante la Festa degli alberi, gettati via come spazzatura.

«Abbiamo visto in faccia il sorriso dei bambini uno per uno quando gli abbiamo dato in adozione queste piantine, nelle scorse settimane» dicono i volontari nel denunciare l’episodio, «erano tutti felici di potersene prendere cura. Abbiamo donato quasi 2000 piante aromatiche, etichettate una per una, da curare e far crescere. Abbiamo fatto centinaia di chilometri per trasportarle, curarle e poterle donare come da calendario, certi che le avremo messe in mani sicure», si sfogano.

Una scoperta che ha molto amareggiato i volontari, anche se non si sa chi sia stato a buttare le piantine. «Come associazione e come Cittadinanza Attiva impieghiamo il nostro tempo a raccogliere, pulire, bonificare intere aree continuamente» concludono, «dall'altra parte ci sono però delle persone che con totale noncuranza continuano impuniti ad inquinare la nostra città e il pianeta. Piante trattate come spazzatura, sono cose che non si dovrebbero mai vedere».

