Le piante del nuovo parco? Già secche 

Secondo i piani dell’amministrazione comunale dovrebbe diventare un grande polmone verde che si estende per 48 ettari, ma per ora è solo una distesa di piantine secche. Il progetto di forestazione della zona di Salomoni è tutt’altro che a buon punto. Quasi un milione di euro di fondi provenienti dal Pnrr, 48mila tra piante e arbusti che appartengono alle specie arboree mediterranee per riqualificare le campagne di Pula: il progetto di forestazione partito lo scorso 30 ottobre, con esiti per ora poco lusinghieri, accende lo scontro in Consiglio comunale tra maggioranza e opposizione.

In Aula

Ilaria Collu, capogruppo di "Siamo Pula”, analizza le differenze tra il progetto di forestazione avviato a Pula, e quello partito in contemporanea a Sarroch, nella zona di Sa Punta: «Credo sia proprio il caso di dirlo, la cura del verde non è proprio il fiore all’occhiello dell’amministrazione Cabasino. È davvero singolare che, mentre a Pula le piante continuano a seccarsi, a Sarroch crescono senza problemi. Dopo le diverse segnalazioni ricevute dai cittadini, abbiamo deciso si eseguire un sopralluogo nella zona di Salomoni per toccare con mano la realtà: la situazione è desolante, con grande dispiacere abbiamo constatato che una parte importante delle piantine messe a dimora negli ultimi mesi si è già seccata». Collu, inoltre, invita l’amministrazione comunale a vigilare sulla ditta che sta effettuando la piantumazione dei 48 ettari di Salomoni: «Nel progetto è presente una descrizione dettagliata di tutte le operazioni che vengono svolte, e sono indicati tempi e modalità con i quali si devono completare i lavori. I criteri stabiliti sono estremamente precisi: dalla dimensione della buca all’utilizzo di gel idroretentori per garantire l’attecchimento della pianta anche in periodi di particolare siccità. Siamo certi che nulla sia stato lasciato al caso, tuttavia l’area appare inesorabilmente in stato di abbandono, ecco perché riteniamo sia necessario un controllo periodico da parte del Comune».

La replica

Il sindaco, Walter Cabasino, non fa drammi e garantisce che le piantine seccate verranno sostituite: «Sino al 2028 le fallanze che non hanno attecchito verranno rimpiazzate da altre piantine, a rendere difficoltoso l’avvio del progetto è stato il periodo siccitoso che di certo è stato penalizzante. Quando l’opera di forestazione sarà completata Pula potrà contare su un’area grande quasi cinquanta ettari che rappresenterà un’importante area verde per il nostro territorio».

RIPRODUZIONE RISERVATA