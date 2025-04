Le periferie di Buenos Aires: «Addio al nostro Papa» 

«Jorge Bergoglio prima di diventare Papa pensava che la Chiesa dovesse avere l'audacia di uscire da se stessa e aprirsi alle periferie non solo geografiche, ma anche esistenziali, del peccato, del dolore e dell'ingiustizia, e per 12 anni alla guida della Chiesa ha incarnato quel messaggio». A ricordare Francesco nella sua terra è stato l'arcivescovo di Buenos Aires in una messa solenne di fronte alla cattedrale della storica Plaza de Mayo. E ad ascoltarlo - oltre ad autorità politiche, ecclesiastiche e rappresentanti diplomatici - erano soprattutto gli abitanti di quelle periferie dove Bergoglio aveva camminato incessantemente prima di lasciare l'Argentina. «Era il nostro Papa, prima di essere eletto viveva con noi», ha raccontato all'Ansa Ricardo, arrivato dalla baraccopoli conosciuta come Villa 21-24, nella periferia sud della capitale, portando in spalla una statua della Vergine di Caacupé. In quella baraccopoli, nel giovedì santo del 2008, l'allora arcivescovo di Buenos Aires si recò per la simbolica lavanda dei piedi, un gesto ripetuto anche a solo due giorni dalla morte nel carcere romano di Regina Coeli. Julián, della parrocchia Nostra Signora di Itatí, nel distretto di Moreno, periferia ovest della capitale, è arrivato alla cattedrale alla guida di uno dei centinaia di gruppi che fanno parte della “Dimora di Cristo”, un'organizzazione nata per iniziativa di Bergoglio e che si occupa della riabilitazione dalle dipendenze. «Il Papa ci ha chiesto di fare casino (“hagan lío”), di uscire dalle chiese e fare cose per gli altri, e questo è il messaggio che più abbiamo raccolto».

RIPRODUZIONE RISERVATA